Rescataron a un nene de 2 años encerrado en una camioneta en un shopping

Un nene de 2 años que había quedado encerrado dentro de una camioneta estacionada en un shopping de Pilar fue rescatado por un efectivo policial, luego de que se advirtiera que se encontraba solo y expuesto a altas temperaturas.

La situación fue detectada por personas que circulaban por el centro comercial, quienes observaron que el niño lloraba de manera persistente, estaba transpirado y no había ningún adulto en el interior del vehículo. El menor se encontraba dentro de una camioneta Renault Oroch color bordó, con las ventanillas completamente cerradas, en una jornada en la que el termómetro alcanzó los 37 grados.

Según se informó, el personal de Seguridad del shopping dio aviso de la situación a través de los altoparlantes del predio, con el objetivo de localizar al responsable del vehículo. Sin embargo, al no obtener respuesta inmediata y ante el evidente riesgo para la salud del niño, se decidió intervenir de urgencia.

Un sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que se encontraba cumpliendo servicios adicionales en el lugar, actuó de inmediato. Tras constatar que el nene continuaba llorando y presentaba signos de descompensación por el calor, el efectivo rompió el vidrio trasero izquierdo de la camioneta para poder acceder al interior.

Una vez abierto el vehículo, el policía logró retirar al menor, quien se encontraba consciente, aunque asustado y visiblemente afectado por el encierro. “Vení, vení con la Policía”, le dijo el efectivo para tranquilizarlo y ganarse su confianza durante el rescate.

De acuerdo a la información recabada, el niño habría permanecido entre veinte minutos y media hora dentro del vehículo sin ventilación adecuada. Luego de ser liberado, fue ubicado en la caja de la camioneta y asistido en el lugar hasta que se verificó su estado de salud.

Minutos después del rescate, se presentó la abuela del menor, una mujer de 45 años, quien explicó que se había demorado más de lo previsto mientras realizaba compras en el shopping.

El hecho quedó bajo análisis de la fiscalía de turno de Pilar, que inició una investigación para determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades por lo ocurrido.