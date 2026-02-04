 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En Gualeguaychú

Entrada al Carnaval del País para residentes costará 20 mil pesos desde el 7 de febrero

4 de Febrero de 2026
Carnaval de Gualeguaychú.
La entrada al Carnaval para residentes de Gualeguaychú sube a 20 mil pesos desde el 7 de febrero, con un aumento especial para el fin de semana de carnaval.

El Carnaval del País anunció una nueva escala de precios para la venta de entradas y confirmó que la entrada al Carnaval para residentes del Departamento Gualeguaychú costará 20 mil pesos desde el sábado 7 de febrero. La actualización implica un aumento respecto al valor anterior, que era de 15 mil, y se aplicará con el descuento correspondiente ya incluido.

 

La medida se implementa tras el cierre de las promociones especiales de enero, y se mantendrá vigente para la mayoría de las noches del evento. Solo en el sábado y domingo de carnaval el valor de la entrada para residentes ascenderá a 30 mil pesos, manteniendo la lógica de mayor demanda durante el fin de semana central. Como en ediciones anteriores, el ingreso será por una puerta determinada y se exigirá el DNI para acreditar domicilio en el departamento.

 

Además, el organismo organizador precisó que las entradas para residentes solo podrán comprarse de forma presencial en las boleterías del Corsódromo. Los horarios habilitados son los viernes desde las 17 horas y los sábados desde las 10 de la mañana. Esta modalidad busca facilitar el acceso a los vecinos y evitar compras a través de intermediarios.

 

Foto: Prensa Carnaval del Pa&iacute;s.
Foto: Prensa Carnaval del País.

 

Nuevos precios para no residentes y el fin de semana largo

 

En tanto, para el público no residente, el valor general de las entradas se fijó en 35 mil pesos para la mayoría de las noches. Sin embargo, durante el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, el costo se incrementará a 45 mil pesos, reflejando la alta demanda turística que se registra en esos días. Esta variación también busca ordenar el flujo de público y optimizar la ocupación del Corsódromo.

 

Desde la organización recordaron que, aunque la compra para residentes es presencial, las ubicaciones y tickets para el resto del público pueden gestionarse online. Esta opción permite asegurar el lugar con anticipación y evita las filas en los días de mayor concurrencia. Asimismo, se mantiene el esquema de control de acceso y verificación de identidad para garantizar el beneficio exclusivo de los vecinos, señaló Máxima Online.

Temas:

Carnaval del País Gualeguaychú
