El Gobierno llamará a sesión en Diputados para aprobar la baja de la edad de imputabilidad; habrá plenario de comisiones el miércoles.
El Gobierno llamará a sesión la semana que viene en Diputados para aprobar la baja de la edad de imputabilidad, en un trámite que se aceleró tras un acuerdo con sectores de la oposición.
La Cámara baja convocará a sesión el jueves de la semana próxima para tratar el Régimen Penal Juvenil, cuyo punto central es la reducción de la edad de imputabilidad, y que llega con un nuevo texto consensuado tras perder estado parlamentario el año pasado.
Un día antes, el miércoles, se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto para firmar el dictamen. Si bien el despacho obtenido el año pasado había quedado sin vigencia, fuentes vinculadas a las negociaciones aseguraron que se “respetarán los consensos” alcanzados previamente, en una señal de continuidad del acuerdo político.
La decisión se tomó tras una reunión entre el presidente de Diputados, Martín Menem, y los jefes de bloque, en la que participaron representantes de múltiples espacios políticos. El cronograma también fue coordinado con la agenda del Senado, ya que el jueves será un día después de que la Cámara alta trate la reforma laboral.
La discusión sobre la edad y la pena máxima: puntos clave del proyecto
El proyecto original impulsado por Milei proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque el año pasado se acordó con bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal fijar el límite en 14 años. Tal como adelantó Infobae, el PRO y la UCR ya adelantaron que sostendrán esta postura en el debate legislativo.
Además de la edad, el texto consensuado el año pasado incluyó una modificación en la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, reduciéndola de 20 a 15 años de prisión efectiva. Esa flexibilización fue uno de los puntos que permitió alcanzar un acuerdo, aunque el oficialismo no llegó a llevar el proyecto al recinto en 2025.
Con el nuevo llamado a sesión, el oficialismo buscará retomar el impulso de la iniciativa y avanzar con el tratamiento en comisiones y el debate en el recinto. La expectativa es que el consenso logrado previamente permita una votación rápida, aunque el tema sigue generando polémica entre distintos sectores, señaló Infobae.
El encuentro en Diputados y la presencia de múltiples bloques
La reunión que anticipó la convocatoria contó con la presencia de referentes de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, Provincias Unidas, PRO, Innovación Federal, UCR, FIT, Encuentro Federal, MID, País Federal, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz. Entre los asistentes estuvieron Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por LLA; Germán Martínez, por Unión por la Patria; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Cristian Ritondo, del PRO; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; Pamela Verasay, de la UCR; Miryam Breman y Romina del Pla, del FIT; Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Oscar Zago, del MID; Claudio Álvarez, de País Federal; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.