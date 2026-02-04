Llega un nuevo frente frío y se esperan fuertes tormentas en el país

Tras días de calor extremo, un nuevo frente frío ingresará al país, provocando fuertes tormentas en el AMBA y desplazándose hacia el norte con alertas amarillas.
Después de jornadas de calor extremo, un nuevo frente frío se desplaza hacia el centro del país y traerá lluvias y tormentas fuertes en distintas regiones. En el AMBA, el sistema se hará sentir desde la tarde del jueves, con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar el 70% en horas nocturnas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La llegada del frente provocará un marcado cambio de masa de aire, con temperaturas máximas que rondarán los 31 °C y mínimas de 25 °C.
La inestabilidad se originó en una zona frontal debilitada que, el miércoles, generó lluvias y tormentas en el sur de Córdoba, sur de Santa Fe y San Luis, y que avanza lentamente hacia el este. El ingreso del frente frío y la persistente nubosidad limitarán la radiación solar y evitarán que el calor vuelva a subir de forma intensa, aunque la humedad se mantendrá elevada, por lo que la sensación térmica podría seguir siendo alta.
El SMN anticipa que el jueves, en el AMBA, las primeras horas presentarán chances de tormentas del 10% al 40%, aumentando hacia la tarde y la noche. Además, el Gran Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas. En tanto, desde el viernes se espera una mejora del tiempo en la región, con temperaturas máximas entre 29 °C y 30 °C y mínimas de 19 °C a 21 °C.
El frente frío avanza hacia el interior y sur del país
El pronóstico indica que el frente frío ingresará también al sur de Cuyo y la región pampeana desde las primeras horas del jueves. Se esperan lluvias y tormentas localmente fuertes en el norte de La Pampa, San Luis, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe, donde el sistema podría generar acumulados significativos y ráfagas de viento. Por ello, el SMN mantiene alertas amarillas por tormentas en esas zonas.
En Mendoza, el sur de la provincia también se verá afectado por la inestabilidad, que se desplazará hacia el norte con el avance del frente. En la región pampeana, la combinación de humedad y aire frío podría generar tormentas de corta duración pero de alta intensidad, con posible caída de granizo en sectores aislados. Para el viernes, la tendencia es a una mejora progresiva en la zona central, con ausencia de lluvias.
El impacto del frente no se limita al centro del país: durante el viernes y el sábado, el sistema continuará su avance hacia el norte argentino. Allí, el clima se mantuvo estable hasta el momento, pero se espera un cambio abrupto con la llegada de lluvias y tormentas, especialmente en Tucumán, Salta y Jujuy, donde se podrían registrar acumulados superiores a 100 milímetros en 48 horas.
Tormentas fuertes y alertas en el norte del país
En el norte argentino, el foco de inestabilidad se trasladará en la noche del jueves a provincias como el norte de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. A partir del viernes, se prevé una reactivación de las tormentas en el noroeste, con mayor intensidad en Tucumán, Salta y Jujuy. Las autoridades meteorológicas mantienen alertas amarillas por tormentas en estas jurisdicciones, dado el riesgo de lluvias abundantes.
El SMN mantiene activas las alertas amarillas también para Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y el norte de Córdoba, además de las provincias del centro y sur afectadas por el avance del frente. Las lluvias intensas pueden generar anegamientos y complicaciones en rutas, por lo que se recomienda extremar la precaución al transitar, especialmente durante la tarde y la noche del jueves, consignó Meteored.
En el AMBA, mientras tanto, el pronóstico indica que el tiempo mejorará desde el viernes, aunque la humedad persistirá y las temperaturas se mantendrán elevadas para la época. En el resto del país, el avance del frente frío y las tormentas pondrán fin al calor extremo en gran parte del territorio, pero dejarán un escenario de riesgo por precipitaciones intensas y ráfagas.