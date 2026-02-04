Una misión del FMI llegará a la Argentina en los próximos días para la segunda revisión del acuerdo; el foco estará en la meta de reservas y un nuevo waiver.
Una misión del FMI llegará a la Argentina en los próximos días para avanzar en la segunda revisión del acuerdo por 20.000 millones de dólares, en un momento en el que el Gobierno busca consolidar la nueva fase del programa económico. El arribo de los enviados del organismo internacional se espera para febrero, cuando se prevé que se reúnan con el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios clave del equipo económico.
El foco de la misión estará puesto en la meta de acumulación de reservas internacionales netas, un objetivo que Argentina volvió a incumplir y que requiere un nuevo waiver para acceder al desembolso de 1.000 millones de dólares. Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía, inicialmente se había previsto que la visita del Fondo ocurriera a fines de enero, pero se decidió postergarla para febrero.
Ante la consulta sobre la fecha exacta de llegada, no hubo respuesta al cierre de esta nota. En el Palacio de Hacienda, el hermetismo es total, aunque se confirmó que el ministro Caputo ya regresó de sus vacaciones y está disponible para encarar las negociaciones con los representantes de Kristalina Georgieva.
Reservas, compras diarias y el punto central de la negociación
Uno de los temas centrales será la meta de reservas internacionales netas, que se incumplió a pesar del recorte de los objetivos en la revisión anterior. Durante 2025, la inflación fue de 31,5% y se cumplió con la meta fiscal, registrándose un superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), además de un excedente financiero de 0,2% del PBI.
Antes de la primera revisión, el Banco Central (BCRA) debía finalizar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se ajustó a USD 2.600 millones negativos. A pesar de esta flexibilización, el equipo económico no logró cumplirla, en parte por la política cambiaria de no comprar reservas hasta tocar el piso de la banda y, en menor medida, por las ventas de divisas para contener el dólar antes de las elecciones legislativas.
En la previa a la misión, el Gobierno llega con mejores números gracias a la fase 4 del programa, que inició el 1.º de enero de 2026. Desde entonces, el BCRA acumuló 23 ruedas consecutivas con racha compradora, sumando 1.297 millones de dólares.
La estrategia del BCRA y el estado actual de las reservas
Para abastecerse de divisas, el BCRA emite pesos sin esterilizar, lo que asegura liquidez en el mercado y evita que una escasez de dinero provoque un aumento en las tasas de interés. Como contrapartida, las reservas internacionales alcanzaron USD 45.673 millones, tras un incremento diario de USD 564 millones, publicó Infobae.
Aun así, el organismo monetario aún no recuperó el terreno perdido desde fines de enero, un punto que seguramente será discutido en la revisión con el FMI. En ese sentido, la misión deberá evaluar si la dinámica de compras diarias es sostenible y si el país puede sostener el ritmo de acumulación de reservas sin afectar otros indicadores macroeconómicos.