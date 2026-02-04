Las exportaciones entrerrianas crecieron casi 30% en 2025

REDACCIÓN ELONCE
Las exportaciones entrerrianas registraron un crecimiento cercano al 30% durante 2025, un dato positivo en un contexto económico complejo, aunque especialistas advierten que el desafío sigue siendo agregar valor y reducir la primarización de la matriz productiva provincial.
Las exportaciones entrerrianas crecieron casi un 30% durante 2025, según un estudio reciente del Instituto de Estudios Económicos del Consejo Empresario de Entre Ríos. El dato fue analizado en diálogo con Alfredo Calabrese, director del instituto y vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, quien destacó la importancia del crecimiento, aunque advirtió que debe leerse con cautela dentro del actual contexto socioeconómico.
“Por supuesto que es importante y es un buen dato que crezcan”, afirmó Calabrese, al tiempo que explicó que el análisis de las exportaciones debe considerar múltiples variables. “A veces se discriminan si crecen por precio, por volumen o por modificaciones de la canasta de exportaciones de los productos”, señaló, remarcando que no todos los incrementos tienen el mismo impacto estructural para la economía provincial.
En ese sentido, el economista recordó que Entre Ríos se ubica por debajo del promedio nacional en términos de exportaciones per cápita. “Entre Ríos estamos en una situación de en la media nacional de una baja exportación per cápita y un poco más bajo que lo que es la media nacional de exportaciones”, sostuvo, aunque subrayó que el crecimiento sigue siendo una señal positiva para el ingreso de divisas, el empleo y la actividad económica.
Predominio del agro y el problema de la primarización
Al analizar los sectores que explicaron el aumento de las exportaciones entrerrianas, Calabrese indicó que el crecimiento fue relativamente parejo, aunque con un claro predominio del perfil histórico de la provincia. “Entre Ríos es fundamentalmente exportadora agrícola y agroindustrial”, explicó, y agregó que el incremento se dio en varios sectores, pero sin cambios profundos en la estructura productiva.
El principal desafío, según el especialista, sigue siendo la alta primarización. “Hay una tendencia permanente a la primarización de nuestras exportaciones”, advirtió, lo que limita el valor por tonelada exportada y condiciona el impacto económico. Esta situación explica por qué otras provincias logran mejores resultados en términos de precios internacionales.
“Nosotros somos una provincia que no exportamos mucho con valor agregado”, afirmó Calabrese, y comparó el desempeño entrerriano con el de distritos vecinos. “Santa Fe exporta casi 10 veces más que Entre Ríos”, dijo, mientras que Córdoba se destaca por su polo agroindustrial, la maquinaria agrícola y la industria automotriz, con productos de mayor valor unitario.
Desafíos a futuro y necesidad de un plan estratégico
De cara a 2026, Calabrese sostuvo que las exportaciones de Entre Ríos muestran una estabilidad relativa, sin grandes saltos de crecimiento. “No tiene incrementos o crecimientos bastante estables su nivel de exportaciones por esta cuestión de la primarización”, explicó, señalando además la influencia de factores externos como el clima y los precios internacionales. “Está muy influenciado por variables incontrolables en realidad, que es el clima y el precio de los commodities”, remarcó.
Ante este escenario, el economista insistió en la necesidad de una estrategia de largo plazo. “Lo importante sería plantear un plan de desarrollo de exportaciones para mejorar este tema del promedio del producto exportado”, sostuvo. Entre las oportunidades, mencionó la industria del conocimiento, el software y el turismo receptivo como sectores con alto potencial para generar divisas y empleo.
Finalmente, Calabrese remarcó el rol del Estado y la articulación público-privada. “No creemos que sea tan casual, sino que es causal”, dijo al comparar a Entre Ríos con provincias que aplicaron planes estratégicos sostenidos. “Realmente no hemos hecho esfuerzo el sector público y privado para ponernos de acuerdo y consensuar planes de desarrollo inclusivos y dinamizantes”, concluyó.