Vecinos de barrio Cuarteles alertan sobre la falta de agua en Paraná: "No sabemos qué pasa"

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos de barrio Cuarteles en Paraná alertan sobre la falta de agua, que afecta a varias cuadras desde hace más de un mes. Dieron testimonio a Elonce acerca de la situación que atraviesan en días de sofocantes temperaturas.
Vecinos de barrio Cuarteles en Paraná alertan que la escasez de agua lleva hace tiempo. Emanuel, uno de los afectados, relató a Elonce: "Estamos desde hace más de 20 días con un hilo de agua durante las 24 horas. Después se corta directamente".
El problema se agravó desde el 23 de diciembre, cuando hubo un primer corte. "Luego volvió, pero con muy poca presión y cada vez menos", agregó, explicando que los vecinos se ven obligados a ducharse en casas de familiares, en clubes, o a juntar agua en baldes.
Algunos residentes han sufrido daños en electrodomésticos: "Hay gente que se les han quemado los calefones o electrodomésticos", aseguró.
Reclamos sin respuesta
A pesar de los numerosos reclamos, la situación no se ha resuelto. Emanuel comentó: "La vecinal ha hecho los reclamos y cada uno de nosotros también. La verdad que hasta el momento han sido infructuosos porque no hemos tenido ningún tipo de respuesta".
Personal de Obras Sanitarias ha visitado el barrio, pero el problema persiste y los vecinos desconocen su magnitud real. "Desde hace más de un mes estamos con esta problemática del agua y no tenemos idea si es un problema pequeño, un problema grande, qué es lo que sucede", expresó.
El camión hidrante no ha pasado para paliar la situación, y los vecinos continúan dependiendo de familiares o amigos para abastecerse de agua. "A veces llevo el bolso de ropa a casa de mi madre que tiene agua normalmente, y después el resto de los vecinos, no sé cómo hace", señaló el vecino.
Sectores más afectados y desconcierto
La problemática no es generalizada, pero afecta a sectores concretos: "Calle Sayos, desde Alvarado hasta Arenales; Monteagudo, desde Alvarado hasta Sayos; también pasando la plaza. Algunos sectores de calles O'Brien y Miller tampoco tienen agua", detallaron.
Si bien el río se encuentra en buena altura y la Planta Potabilizadora Echeverría está funcionando correctamente, los vecinos de barrio siguen sin recibir suministro adecuado. "El centro de distribución lo tenemos a cuatro o cinco cuadras de acá, está todo perfecto. Entonces no entendemos nada", concluyó Emanuel, reflejando el desconcierto general ante la falta de respuestas.