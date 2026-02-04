 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política

Asumieron las nuevas autoridades del directorio del IAPV

4 de Febrero de 2026
Autoridades reunidas.
Autoridades reunidas. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, encabezó este miércoles la primera reunión del nuevo directorio del organismo provincial.

Asumieron las nuevas autoridades del directorio del IAPV. Schönhals, junto al vocal José Artusi, recibió a los nuevos funcionarios Pablo Omarini y Eduardo López Segura, con quienes dialogó sobre la política habitacional que se viene desarrollando en la provincia. Durante el encuentro, se abordaron las obras en ejecución, licitadas y proyectadas a través de los programas que lleva adelante la repartición.

 

Además, se habló sobre la importancia de la regularización dominial, y de la gestión que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio de mantener un contacto permanente con los gobiernos locales, atendiendo sus demandas y buscando de manera conjunta soluciones a los numerosos desafíos que aún persisten, en estos dos últimos años de gobierno.

 

Pablo Omarini asumió como nuevo vicepresidente del IAPV. Es abogado y docente universitario. Se desempeñó como secretario de Gobierno y Economía de la Municipalidad de General Ramírez, y como secretario de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Entre Ríos.

 

En tanto, Eduardo López Segura asumió como vocal del organismo. Es arquitecto y docente universitario. Trabajó en las municipalidades de Crespo y Paraná. También se desempeñó como director por Entre Ríos en el Túnel Subfluvial "Uranga-Sylvestre Begnis".

autoridades IAPV
