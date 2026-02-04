Empleados estatales de Córdoba se movilizaron otra vez contra la reforma jubilatoria

Los gremios estatales de Córdoba se movilizaron este miércoles por la mañana en la capital provincial para protestar contra el gobierno de Martín Llaryora, en rechazo a la nueva reforma jubilatoria plasmada en la denominada Ley de Equidad Jubilatoria. La protesta, conocida como “Caravanón”, generó importantes complicaciones en el tránsito durante el horario pico.

La concentración se inició cerca de las 8.30 en avenida Colón al 6051, en la zona oeste de la ciudad, a la altura del sector conocido como El Tropezón. Desde allí, columnas de trabajadores y dirigentes sindicales avanzaron por una de las principales arterias de la capital, con paradas simbólicas frente a distintos organismos públicos.

El recorrido tuvo como destino final el Centro Cívico, conocido como El Panal, sede del gobierno provincial. Además, el itinerario incluyó las inmediaciones de la Caja de Jubilaciones, sobre calle Alvear, y la Legislatura, donde se reforzó el reclamo contra la normativa que, según los sindicatos, implica un ajuste sobre los haberes previsionales.

Antes del inicio de la manifestación, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro, explicó que participaron 23 gremios estatales. En declaraciones a La Voz, señaló que, si bien algunos jubilados se vieron beneficiados por los cambios, advirtió que el sistema “volverá a entrar en crisis” por la falta de incorporación de personal y el crecimiento de contrataciones bajo la modalidad de monotributo.

“El criterio no debería ser sacarle a los de arriba para darles a los de abajo, sino encontrar un mecanismo para solucionar el déficit de la Caja de Jubilaciones”, sostuvo el dirigente sindical, al cuestionar los lineamientos de la reforma.

Líderes de los sindicatos estatales de Córdoba (foto La voz)

Entre los puntos más cuestionados por las organizaciones gremiales se encuentran el diferimiento en el pago de aumentos a jubilados y pensionados, la modificación en el cálculo del haber inicial y el incremento de los aportes personales a la obra social Apross. Según indicaron, estas medidas profundizan la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

La movilización contó con el respaldo de un amplio arco sindical, entre ellos UEPC, SUOEM, SEP, Luz y Fuerza, La Bancaria, Judiciales y gremios del sector de la salud, además de otras organizaciones estatales. Desde la Coordinadora de Gremios advirtieron que esta caravana será el inicio de un plan de lucha que incluirá acciones judiciales colectivas y nuevas medidas de fuerza.

Finalmente, los sindicatos confirmaron que participarán en la movilización nacional convocada para este jueves, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. También reclamaron la suspensión inmediata de los descuentos aplicados sobre los haberes de enero y solicitaron una reunión urgente con las autoridades provinciales para destrabar el conflicto que mantiene en tensión la relación con el Ejecutivo cordobés.