Reforma previsional en Córdoba: anunciaron cambios en aportes y nuevas medidas

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, comunicó este lunes los alcances de la denominada Ley de Equidad Jubilatoria, la última reforma previsional aprobada la semana pasada por la Legislatura de Córdoba.

El anuncio se realizó a través de un mensaje grabado que se difundió a las 19, según confirmaron desde el Centro Cívico.

Llaryora presentó los lineamientos centrales de la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, una reforma integral del sistema previsional provincial orientada. Entre los puntos principales, se destaca que más de 52 mil beneficiarios recibirán un adicional mensual no remunerativo que permitirá alcanzar hasta el 82% del haber bruto.

La normativa contempla la eliminación del Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja (FOCCA) y la implementación de una nueva escala progresiva de aportes personales.

De este modo, se reemplaza el aporte fijo del 4% por alícuotas que van del 2% al 8%, según el nivel de ingresos. Con este esquema, el 74% de los trabajadores activos no verá cambios en su aporte, porcentaje que asciende al 87% en el sector docente.

En cuanto a los haberes jubilatorios, la ley garantiza el pago de un adicional no remunerativo para quienes perciben hasta 1.300.000 pesos, beneficio que alcanzará a 52.438 jubilados y pensionados de distintos sectores, como docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, municipios y comunas. El objetivo es asegurar que estos beneficiarios mantengan ingresos equivalentes al 82% del haber bruto.

La reforma también introduce cambios en el aporte solidario previsto en el artículo 58 de la Ley 8.024. El piso mínimo se eleva de 1.260.000 a 1.890.000 pesos, lo que permitirá que 9.856 beneficiarios dejen de pagar este aporte. A partir de ese nuevo umbral, se aplicará una escala progresiva con alícuotas que van del 5% al 20%, según el nivel de ingresos.

Por último, el Gobierno provincial aseguró que la aplicación de las nuevas alícuotas no implicará una disminución de los haberes de activos y pasivos respecto de noviembre de 2025. Para garantizarlo, se implementará un esquema de compensaciones a cuenta de futuros aumentos, con el objetivo de resguardar los ingresos y avanzar hacia un sistema previsional más justo y sostenible, informó Cadena 3

Medidas tomadas

- Eliminación del Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba (FOCCA).

- Nueva escala de aportes personales del 2% al 8%.

- Si bien se está respetando el 82% (núcleo duro) se les abonará un adicional mensual en carácter no remunerativo que llegará hasta el 82% a 52.438 beneficiarios.

- Modificación del artículo 58 de la Ley 8.024. Dejan de pagar aporte solidario 9.856 beneficiarios.

- Esquema de compensación.

Alícuotas aportes personales

Los activos dejan de aportar el 4% y se pasa a aplicar la siguiente escala:

Haberes de hasta $755 mil, aporte 2%.

Haberes entre $755 mil y $1 millón, aporte 3%.

Haberes entre $1 millón y $2,5 millones, aporte 4%.

Haberes entre $2,5 millones y $3,5 millones, aporte 6%.

Haberes más de $3,5 millones, aporte 8%.

El 74% de los activos no registrará cambios en su aporte. Ejemplo: el 87% del sector docente no registra cambios en su aporte.

Adicional mensual no remunerativo

Para los beneficiarios que perciben hasta $1.300.000, se les liquidará una suma no remunerativa para garantizar el 82% del haber bruto. Alcance: 52.438 beneficiarios.

Modificaciones aporte solidario (Art. 58). Nueva escala:

El piso de la escala pasa de $1.260.000 a $1.890.000.

Entre $1.890.000 y $2.100.000, alícuota 5%.

Entre $2.100.000 y $2.520.000, alícuota 10%.

Entre $2.520.000 y $2.940.000, alícuota 15%.

Más de $2.940.000, alícuota 20%.

Dejan de pagar aporte solidario 9.856 beneficiarios.

Esquema de compensaciones

Según detalló el gobernado, la aplicación de la medida de nuevas alícuotas de aportes personales "no significará disminución alguna del haber de los activos y pasivos, respecto a noviembre 2025, para lo cual se aplicarán compensaciones a cuenta de futuros aumentos".