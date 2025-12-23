 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La UNER inició el debate para definir su fórmula de gobierno 2026-2029

Autoridades del Rectorado y de ocho facultades se reunieron para consensuar la propuesta de candidatura que será elevada a la Asamblea Universitaria en 2026. El encuentro fue valorado como un primer paso hacia un acuerdo amplio en un contexto complejo para el sistema universitario.

23 de Diciembre de 2025
Autoridades del Rectorado y de ocho facultades se reunieron para consensuar la propuesta de candidatura que será elevada a la Asamblea Universitaria en 2026. El encuentro fue valorado como un primer paso hacia un acuerdo amplio en un contexto complejo para el sistema universitario.

El rector Andrés Sabella, autoridades de la gestión actual de la Universidad, junto a decanas y decanos de las facultades, se reunieron para discutir y consensuar la propuesta de candidatura para las próximas elecciones.

 

En el marco del proceso institucional democrático de recambio de autoridades que atraviesa la UNER, este lunes 22 se congregaron las autoridades del Rectorado y de ocho facultades de la Universidad para acordar las líneas programáticas para la próxima gestión y avanzar en la construcción de una fórmula consensuada, que será puesta a consideración de la Asamblea Universitaria prevista para abril de 2026.

 

De acuerdo a los testimonios brindados por las y los participantes, el encuentro resultó positivo y constituye un primer paso en la concreción de un acuerdo.

 

La hoja de ruta fijada incluye una próxima reunión que tendrá lugar luego del receso académico de enero. En esa instancia se espera arribar a una expresión representativa de las voluntades de este espacio amplio y plural, que reúne a la mayor parte de las unidades académicas.

 

Por último, las y los asistentes manifestaron la centralidad de la unidad en el marco de un contexto política y económicamente complejo para todo el sistema universitario público.

