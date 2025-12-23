Ciclista fue baleado en el cuello: analizan si fue un disparo intencional o accidental

Felipe Rosales fue baleado en el cuello mientras circulaba como acompañante en una motocicleta y su caso es investigado por la Policía para determinar si el disparo fue intencional. El adolescente, de 17 años y distinguido como Deportista del Año 2024, sufrió una herida grave cuando transitaba por calle Ramírez, entre España y Colón, de Rosario del Tala.

El proyectil impactó en la zona izquierda del cuello y quedó alojado en su cuerpo. El joven fue al hospital, donde recibió atención médica de urgencia. Con el correr de los días, su estado de salud evolucionó de manera favorable.

Estado de salud y recomendaciones médicas

El jefe Departamental de Policía de Tala, Lucio Martin Cepeda, brindó precisiones sobre el cuadro clínico en diálogo con Elonce. Indicó que el joven “tiene un proyectil similar al del aire comprimido alojado en la zona del cuello, del lado izquierdo”.

Ciclista fue baleado en el cuello: analizan si fue un disparo intencional o accidental

En ese sentido, confirmó que el menor fue dado de alta médica hace dos días y que “por suerte no corre riesgo su integridad física”. Sin embargo, explicó que el proyectil no pudo ser extraído. “De acuerdo a distintos exámenes médicos y la evaluación de especialistas, la recomendación por el momento es no extraerlo ni intervenir en esa zona, debido al riesgo que implica por las proximidades donde se encuentra alojado”, sostuvo.

Deportista entrerriano recibió un disparo en Rosario del Tala, su agresor está prófugo

Investigación policial

Sobre las circunstancias del hecho, Cepeda señaló que se inició una investigación para dar con los responsables. “Se comenzó con la verificación de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para intentar identificar a los posibles autores de la agresión”, explicó.

Consultado sobre si se trató de un disparo dirigido o de un hecho casual, el jefe policial aclaró que aún no se puede determinar con certeza. “No podría aseverar si fue un tiro casual o intencional, ya que no con el autor identificado”, afirmó. No obstante, consideró que “por la altura a la que va una persona sentada en una moto, hace presumir que podría haber sido un disparo dirigido”.

Finalmente, indicó que el joven no tendría conflictos previos con otras personas y que el arma utilizada habría sido “un rifle de aire comprimido o similar”.