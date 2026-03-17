Paritarias: el Gobierno establece un techo del 2% para las subas salariales

Los primeros acuerdos paritarios de 2026 llegan con una novedad: el Gobierno avisa a los gremios y cámaras patronales que no homologará negociaciones que impliquen subas salariales superiores al 2% por mes.

La advertencia sirve como disciplinador: en muchas actividades, aunque no en todas, los aumentos de sueldo solo se abonan si fueron homologados por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El gremio Camioneros que conduce Hugo Moyano se amoldó a la exigencia de la Casa Rosada y ahora sirve de referencia para otras negociaciones paritarias.

“Si una organización poderosa como la de Moyano firmó a la baja que nos queda al resto?”, se preguntó un dirigente de un gremio del sector servicios que aún tiene abierta su negociación salarial.

El viernes de la semana pasada, apenas horas después de que el INDEC informara que la inflación de febrero fue de 2,9% y que alcanzó el 33,1% en los últimos 12 meses, Camioneros acordó con las cámaras empresarias el siguiente esquema de subas salariales: 2% en marzo; 1,8% en abril; 1,7% en mayo; 1,6% en junio; 1,5% en julio; y 1,5% en agosto.

El acuerdo tiene otro ingrediente que está en línea con lo que pretende la administración libertaria: se extiende por 6 meses (se vuelve a negociar en septiembre). La mayor parte de los sindicatos prefiere acuerdos más cortos.

Moyano acordó, además, un aporte extraordinario de $25.000 para la obra social de Camioneros, que se encuentra al borde del colapso financiero.

Lo que le ingrese por esa vía será un alivio, pero no la solución, según sus rivales. Es que ese aporte multiplicado por el universo de alrededor de 160.000 trabajadores de la actividad suma menos de 3 millones de dólares al cambio de este lunes.

El año pasado la obra social de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros le adeudaba a sus prestadores casi 20 millones de dólares, de acuerdo con información oficial.

El acuerdo paritario que firmó el viernes Moyano fue elevado ese mismo día para su homologación a la Secretaría de Trabajo. Aún ese tramite no finalizó.

Lo habitual es que los acuerdos salariales se publiquen en la página web de Camioneros tras su firma, pero este lunes no estaba cargado allí. Algunos decían que lo habían visto publicado pero que después lo quitaron.

Había versiones encontradas. Se decía que al no estar homologado el gremio decidió esperar para su difusión interna. El otro rumor es que la difusión podría aumentar el enojo en las bases debido a que “Hugo firmó a la baja”.

El acuerdo fue firmado por el propio Hugo Moyano y también por Marcelo “Feúcho” Aparicio, el secretario gremial de Camioneros de quien se decía generaba desconfianza en el clan Moyano por su buena llegada a las bases.

Otras paritarias

Otro gremio clave que acaba de cerrar su paritaria es Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que comanda Andrés Rodríguez.

El acuerdo de los estatales nacionales se firmó también la semana pasada y contempló los meses de enero (2,5% de suba) y febrero (2,2% de aumento) que se habían quedado sin incremento.

Eso sí: a partir de ahora las subas están dentro del corsé que impone la Secretaría de Trabajo por orden del ministro de Economía Luis Caputo.

En marzo la suba de los estatales será del 2%, en abril de 1,7% y en mayo de 1,5%. Los estatales cobrarán, además, un bono remunerativo de $ 40.000 en mayo.

A Gastronómicos, el gremio que lidera Luis Barrionuevo, no le homologaron en la Secretaría de Trabajo un acuerdo para la rama de los trabajadores de comedores de establecimientos fabriles, empresas, hospitales y otras dependencias.

El salario en esa rama es clave porque allí no hay propinas que mejoren la ecuación de los trabajadores.

El sindicato había acordado una suma no remunerativa de $ 78.000 por mes para los trabajadores de comedores, pero desde Trabajo les dijeron que no lo homologarían. Que por una única vez era aceptable pero no mantenerlo por más tiempo porque equivaldría a una suba salarial de alrededor de 8 puntos.

Así, el acuerdo quedó trabado. En el sindicato dicen que necesitan de la homologación porque sino las automotrices, por caso, no pagan los aumentos. Tampoco los hospitales que dependen de provincias y municipios.

La semana que viene Gastronómicos empezará la negociación con las otras ramas de la actividad, restaurantes, confiterías, albergues transitorios y los hoteles de lujo. Tienen presente la pauta oficial.

El mes que viene se vence la de Comercio, la actividad con más trabajadores del país. Aún no arrancaron las negociaciones, pero en el gremio que conduce Armando Cavalieri tienen en mente valores en línea con las variaciones del IPC.

En la construcción arrancaron este lunes las conversaciones. La idea en la UOCRA, más allá de la cifra de la suba, es tratar de negociar mes a mes.

Los metalúrgicos, que justo esta semana eligen a su nueva conducción, tienen la paritaria vigente hasta el 31 de marzo. Aún no hubo conversaciones previas. Pero del lado patronal ya advierten que cualquier acuerdo debe estar homologado.

“Es condición. Muchos proveedores pueden trasladar la suba de los salarios a sus costos siempre y cuando el acuerdo esté homologado”, confían en una cámara de la industria metalúrgica.

El sindicato de la Alimentación, que lidera Héctor Morcillo y representa a 80.000 trabajadores, avanzó en un acuerdo fuera de los parámetros oficiales: contempla 9,67% de suba respecto a los valores salariales de diciembre a partir del 1° de abril. Dividido por los 4 meses del período, la suba es de 2,4% por mes.

¿Lo homologarán? A Alimentación no le homologaron tres acuerdos en 2025, pero igual fueron pagados en la inmensa mayoría de las empresas, dijeron fuentes gremiales. En pocas firmas -“las más chicas”, aclaran- el sindicato debió reclamar por el incumplimiento.

Al frente de la Secretaría de Trabajo está el ex Techint Julio Cordero. Pero las funcionarias que advierten en reserva a gremios y cámaras patronales la pauta del 2% son Mara Mentoro y Claudia Testa, coincidieron las partes. (Clarín)