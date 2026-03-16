Condenaron a 23 años y cuatro meses de prisión al asesino de Kim Gómez

La Justicia de La Plata condenó este lunes a 23 años y cuatro meses de prisión al joven acusado de asesinar a Kim Gómez durante un intento de robo ocurrido en febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo.

El acusado tiene actualmente 18 años, pero al momento del hecho era menor de edad. Según determinó la investigación judicial, el joven atropelló a Kim Gómez y la arrastró durante varias cuadras mientras intentaba escapar.

El crimen ocurrió el 25 de febrero de 2025 y generó una fuerte conmoción en la ciudad de La Plata por la violencia del episodio.

El fallo del tribunal

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata. El tribunal estuvo integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada.

Los magistrados declararon culpable al acusado por el delito de homicidio en ocasión de robo. En base a esa calificación penal, resolvieron imponerle una pena de 23 años y cuatro meses de prisión.

Kim Gómez.

Durante el juicio se analizaron las circunstancias del hecho y las pruebas reunidas durante la investigación que permitieron reconstruir lo ocurrido con Kim Gómez.

La situación del otro implicado

En la causa también estuvo involucrado otro adolescente que tenía 14 años al momento del hecho. Debido a su edad, fue declarado inimputable por la Justicia.

El menor permanece alojado en un instituto de máxima seguridad. Según se informó, deberá permanecer allí durante un plazo de dos años como parte de las medidas dispuestas por el sistema de responsabilidad juvenil.