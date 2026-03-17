Avanza el juicio por narcotráfico: Airaldi declara este martes en Paraná

Leonardo Airaldi, exdirector de la Sociedad Rural de Diamante, declarará este martes 17 de marzo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná en el marco del juicio por narcotráfico en el que está imputado como principal acusado. Será trasladado desde Buenos Aires, donde se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, y permanecerá en la capital entrerriana solo durante el tiempo necesario para participar de la audiencia.

La declaración de Airaldi se realizará ante el tribunal integrado por los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello. Luego de brindar su testimonio, el imputado será trasladado nuevamente al establecimiento penitenciario donde permanece con prisión preventiva.

La audiencia se desarrollará después de que el tribunal analizara la elevación a juicio de dos expedientes que integran la causa y que abordan distintos hechos vinculados al presunto funcionamiento de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

La declaración ante el tribunal

Antes de presentarse ante los magistrados, Airaldi mantendrá una reunión con su abogada defensora, Mariana Barbitta. Posteriormente declarará en el marco del debate oral que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Durante audiencias anteriores, la defensa del acusado presentó planteos de nulidad y cuestionó la validez de algunos aspectos de la investigación realizada en Entre Ríos. En ese sentido, Barbitta señaló que no está claro quién aportó la información inicial que dio origen a las actuaciones de Prefectura Naval.

Leonardo Airaldi.

El tribunal deberá resolver esos planteos en la misma jornada en la que Airaldi brindará su declaración, lo que podría marcar un momento relevante dentro del proceso judicial.

Los acusados en el proceso

La acusación está impulsada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, junto al fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el funcionario de PROCUNAR Martín Uriona.

Además de Airaldi, en el juicio también enfrentan cargos el policía Roberto Fabián Coronel, Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, el policía santafesino Gonzalo Olivero y Cristian Sánchez.

Leonardo Airaldi.

Otros cuatro imputados —Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher— se encuentran negociando juicios abreviados y no forman parte del debate oral.

Dos expedientes en investigación

Uno de los expedientes se originó en agosto de 2022 en la localidad santafesina de Puerto Gaboto, cuando se secuestraron cerca de 30 kilos de cocaína en una vivienda. La Fiscalía sostiene que la logística y las propiedades rurales utilizadas para esa operación estaban vinculadas a Airaldi.

De acuerdo con la acusación, el imputado habría coordinado actividades desde una estancia ubicada en una isla del río Paraná. En ese caso continúa prófugo Diego Torres, quien se desempeñaba como puestero en el lugar.

En paralelo, la Justicia Federal de Paraná investigó desde 2019 a Airaldi y a más de una decena de personas por presunta integración de una organización dedicada al narcotráfico con operaciones terrestres y fluviales en la región.