Prorrogaron seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Leonardo Airaldi está acusado en dos causas diferentes y las penas van hasta los 20 años de prisión

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná resolvió prorrogar por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi, acusado de encabezar una organización dedicada al narcotráfico. La medida fue firmada este viernes por los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José Marcía Escobar Cello.

La resolución establece que el imputado continuará detenido por seis meses más o hasta que se dicte sentencia. Actualmente se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en la Unidad Residencial VI.

El tribunal consideró que existe riesgo de fuga si Airaldi recupera la libertad. El juicio oral comenzó el pasado 3 de marzo y tiene en el banquillo a otros ocho acusados: Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Otros cuatro imputados quedaron fuera del debate tras avanzar en acuerdos de juicio abreviado.

La acusación está a cargo del fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.

Riesgo de fuga

La defensa de Airaldi, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, solicitó nuevamente la morigeración de la prisión preventiva, planteo que fue rechazado. El fiscal Candioti se opuso en todas las instancias a la posibilidad de que el acusado recupere la libertad.

En la resolución, el tribunal señaló que Airaldi enfrenta cargos con escalas penales elevadas: en una de las causas la pena prevista va de ocho a veinte años de prisión, mientras que en otra oscila entre cuatro y quince años.

Además, los jueces destacaron que el debate recién comenzó y que el proceso incluye a nueve imputados y más de cuarenta testigos, con audiencias programadas al menos hasta junio. Por ese motivo consideraron que, de quedar en libertad, el acusado podría intentar fugarse para eludir la acción de la Justicia.

Las causas

Una de las investigaciones se originó en agosto de 2022, cuando en un operativo en Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe, se secuestraron 29,4 kilos de cocaína ocultos bajo una cama en una vivienda alquilada por un puestero rural.

Según la acusación, la logística del tráfico estaría vinculada a propiedades rurales y recursos controlados por Airaldi, incluyendo una estancia en una isla del río Paraná donde habría funcionado una pista de aterrizaje clandestina utilizada para coordinar operaciones.

En paralelo, en la Justicia Federal de Paraná se investigó desde 2019 a Airaldi y a otras 13 personas por integrar una organización dedicada a financiar, transportar, almacenar y comercializar estupefacientes.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura habría operado entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, utilizando logística terrestre y fluvial desde estancias y zonas rurales de Diamante, con posibles conexiones con redes regionales de distribución.