Solicitaron una nueva suspensión de fechas del juicio a Airaldi por falta de la “prueba principal”

A tan solo tres días hábiles del inicio del juicio oral en la causa FPA 8194/2019, que pretende juzgar a Leonardo Airaldi y otras trece personas, "las principales pruebas de la acusación continúan sin aparecer", de acuerdo a la defensa.

Según informó el equipo técnico del estudio de la Dra. Mariana Barbitta, defensora de Airaldi, este jueves por la mañana se presentó en el Tribunal Oral Federal de Paraná para copiar los CDs que contienen las grabaciones de las escuchas telefónicas sobre las cuales la Fiscalía había solicitado la elevación a juicio.

La abogada explicó que, desde su designación en diciembre de 2025, viene solicitando de manera constante estos CDs, sin obtener respuesta. "Nos presentamos nuevamente en la sede del Tribunal, pero hasta la fecha nadie había solicitado esa información, lo que descolocó a las autoridades

judiciales", indicó Barbitta.

Imposibilidad de análisis

La defensa de Airaldi señaló que se enfrenta a un problema técnico mayor: el perito que trabaja en el caso informó que, dada la "imposibilidad de localizar la información precisa" y ante la incertidumbre respecto de la entrega de los más de 500 CDs —si es que aparecen—, no podrá realizar el análisis correspondiente antes del comienzo del juicio, previsto para el 3 de marzo de 2026. "No se puede consentir el inicio de un debate oral en estas condiciones", afirmó la Barbitta, quien solicitó una nueva suspensión del juicio hasta que la defensa cuente con la totalidad de las pruebas solicitadas.

La situación se complica aún más debido al "aislamiento de Airaldi en la unidad penal", una medida que se tomó en respuesta a una denuncia presentada por otro interno del penal, con quien "Airaldi ha tenido conflictos previos". En este contexto, la abogada ha reiterado que “sin pruebas, sin información precisa y sin comunicación con su familia y su abogada, se pretende avanzar en el juzgamiento de un ciudadano sobre quien rige el principio constitucional de inocencia”, afirmó.

Petición de suspensión

La abogada solicitó formalmente a las autoridades judiciales una nueva suspensión del juicio, al menos hasta que la defensa tenga acceso completo a las grabaciones de las escuchas telefónicas necesarias para su análisis.