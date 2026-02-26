Frente frío sobre la región central del país: prevén que las máximas no superen los 26°C

Un frente frío barrió en las últimas horas la zona central de la Argentina generando un significativo cambio de masa de aire y un descenso de temperaturas.

Para este jueves, el sur y centro del Litoral registrarán un descenso más notorio, con una mañana fresca y una tarde templada. En cambio, en la porción norte de la región el recambio de aire tendrá menor impacto, por lo que volverían a repetirse valores calurosos que oscilarán entre los 30 y 35 grados.

En Paraná el jueves se presentará con cielo parcialmente nublado y condiciones estables. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 26°C. El viento soplará leve a moderado del sector sur, lo que reforzará la sensación de aire más fresco durante las primeras horas del día.

Desde el viernes comenzará un progresivo ascenso térmico. Se prevé nubosidad variable y ausencia de precipitaciones, con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C.

Tiempo en la región

El sábado el tiempo continuará estable y mayormente soleado, con una mínima de 18°C y una máxima de 31°C. Para el domingo, en tanto, el calor se hará sentir con mayor intensidad: se espera una mínima cercana a los 20°C y una máxima que llegará a los 33°C, con cielo mayormente despejado.

La estabilidad será la característica predominante en el este y noreste del país durante el resto de la semana. No obstante, en el centro-oeste y noroeste argentino persistirá aire húmedo e inestable, con condiciones propicias para tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.