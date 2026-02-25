Familiares acompañan a la Selección Argentina de Sóftbol que disputa el Panamericano en Colombia

REDACCIÓN ELONCE
Ina y María Marta, madres de Matías Echeverría y Khalil Luna, quienes acompañan al equipo en tierras colombianas, dialogaron con Elonce y contaron cómo viven la experiencia.
La Selección Argentina de Sóftbol masculino disputa el XIII Campeonato Panamericano en Montería, Colombia, en un contexto atravesado por lluvias intensas que obligaron a postergar partidos y reprogramar el calendario.
Ina y María Marta, madres de Matías Echeverría y Khalil Luna, quienes acompañan al equipo en tierras colombianas, dialogaron con Elonce y contaron cómo viven la experiencia.
María Marta señaló: “Siempre es grato compartir con los hijos los buenos momentos y sus sueños, mucho mejor si es deportivo. Así que estamos con ellos alentando Argentina y vemos que dan día a día lo mejor, así que super felices”.
El seleccionado nacional venía de caer 7-0 ante República Dominicana. Sobre el resultado, señalaron: “Son cosas que pasan en el deporte, dieron todo, así que ahora vamos por México. Llovió mucho”. Además, advirtieron que el clima sigue siendo un factor determinante: “No está muy bueno para el último día del torneo, así que hay que jugar todo lo que se pueda hoy y mañana para poder seguir en carrera a pesar del clima”.
El clima fue otro de los temas centrales. “El calor acá es abrazador”, describieron. Y precisaron: “Temperatura no hace tanta, hace 31 grados y de sensación térmica 36, pero no es tanta en comparación de Paraná, donde hay mucha humedad”.
Más allá del torneo, también compartieron impresiones sobre la ciudad anfitriona: “Tiene un río muy bonito que divide también la ciudad en parte, tiene lanchones para cruzar al otro lado, un centro muy activo y acá estamos cerca de un shopping”. Elonce.com