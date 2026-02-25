 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Familiares acompañan a la Selección Argentina de Sóftbol que disputa el Panamericano en Colombia

Ina y María Marta, madres de Matías Echeverría y Khalil Luna, quienes acompañan al equipo en tierras colombianas, dialogaron con Elonce y contaron cómo viven la experiencia.

25 de Febrero de 2026
Familiares de jugadores
Familiares de jugadores

REDACCIÓN ELONCE

La Selección Argentina de Sóftbol masculino disputa el XIII Campeonato Panamericano en Montería, Colombia, en un contexto atravesado por lluvias intensas que obligaron a postergar partidos y reprogramar el calendario.

 

María Marta señaló: “Siempre es grato compartir con los hijos los buenos momentos y sus sueños, mucho mejor si es deportivo. Así que estamos con ellos alentando Argentina y vemos que dan día a día lo mejor, así que super felices”.

 

El seleccionado nacional venía de caer 7-0 ante República Dominicana. Sobre el resultado, señalaron: “Son cosas que pasan en el deporte, dieron todo, así que ahora vamos por México. Llovió mucho”. Además, advirtieron que el clima sigue siendo un factor determinante: “No está muy bueno para el último día del torneo, así que hay que jugar todo lo que se pueda hoy y mañana para poder seguir en carrera a pesar del clima”.

 

El clima fue otro de los temas centrales. “El calor acá es abrazador”, describieron. Y precisaron: “Temperatura no hace tanta, hace 31 grados y de sensación térmica 36, pero no es tanta en comparación de Paraná, donde hay mucha humedad”.

 

Más allá del torneo, también compartieron impresiones sobre la ciudad anfitriona: “Tiene un río muy bonito que divide también la ciudad en parte, tiene lanchones para cruzar al otro lado, un centro muy activo y acá estamos cerca de un shopping”. Elonce.com

 

 

 

La selección de Sóftbol en el XIII Campeonato Panamericano Masculino

