Pampita enfrentó las acusaciones de infidelidad y explicó qué pasó en Uruguay

La palabra de Pampita llegó en medio de versiones que circularon en las últimas horas y que la vinculaban sentimentalmente con Juan Manuel “Cochito” López durante su estadía en Punta del Este. Ante la repercusión que tomaron los rumores, la modelo decidió hablar públicamente y rechazar de manera categórica cualquier versión de infidelidad hacia su pareja, Martín Pepa.

En su descargo, la conductora aseguró que cuando surgen informaciones falsas es la primera en salir a aclararlas. Negó que haya existido algún encuentro con el exautomovilista y explicó que durante esos días estuvo acompañada por su hijo Benicio. Incluso remarcó que permaneció con él en el hotel y que pasó las noches junto al niño.

La explicación sobre su estadía en Uruguay

Según detalló, su paso por el hotel La Locanda se extendió durante dos jornadas y estuvo centrado exclusivamente en compartir tiempo con su familia. Señaló que en el lugar hay numerosos testigos que pueden dar cuenta de su presencia con su hijo y sostuvo que no mantuvo ningún otro tipo de actividad.

La modelo también se refirió a su relación actual y afirmó que atravesó el verano junto a Martín Pepa, con quien alquiló una casa en José Ignacio y compartió reuniones con amigos. En ese contexto, remarcó que no mantiene ningún tipo de contacto con López, ni telefónico ni por redes sociales, y aseguró que no existe vínculo alguno.

Pampita y Martín Pepa.

Las declaraciones fueron realizadas este martes en el programa Sálvese quien pueda, emitido por América, según consignó la producción al presentar el tema en pantalla. Allí, Pampita reiteró que todo lo que se dijo sobre un supuesto engaño es falso.

Un mensaje directo sobre su vida privada

En el tramo final de su intervención, la conductora expresó su malestar por el impacto de los comentarios en su vida personal. Indicó que no le agrada que se ponga en duda su compromiso de pareja y sostuvo que cuando está en una relación no mira hacia otro lado.

Con tono firme, insistió en que no hubo ninguna situación irregular y que su conducta fue coherente con su vida afectiva. De esta manera, Pampita buscó cerrar la polémica y dejar asentada su versión frente a una discusión que rápidamente se trasladó a redes sociales y medios del espectáculo.