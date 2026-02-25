Messi reflexionó sobre su vida y confesó de lo que se arrepiente y cómo le propuso matrimonio a Antonela

En una charla relajada con un ex compañero de la selección argentina, Lionel Messi se abrió sobre su infancia, su vida familiar y los momentos más difíciles en su carrera.
Lionel Messi brindó una entrevista muy personal junto a su ex compañero en la selección argentina, Nahuel Guzmán, en el programa "Miro de atrás", donde compartió detalles de su vida privada y su trayectoria profesional. En un tono relajado, Messi habló de sus miedos, arrepentimientos y momentos difíciles tanto dentro como fuera de la cancha. A lo largo de la charla, el astro argentino confesó: “A veces me da miedo contar demasiado de mí. Después lo veo y digo ‘para qué mierda conté eso’, pero está bueno también. Llegó un momento o hay un punto de soltarme un poco más”. El tono distendido de la conversación permitió que Messi se mostrara más humano que nunca, explicando que ahora, al estar “más relajado”, se siente con la libertad de expresarse de manera más abierta.
En cuanto a su infancia y la relación con sus hijos, Messi no dudó en hacer autocrítica. “Me arrepiento de muchísimas cosas, se los digo a mis hijos. Tener educación, estar preparado, no haber aprendido inglés de chico”, compartió Messi. Recordó cómo, a pesar de haber estado rodeado de grandes personalidades a lo largo de su carrera, sentía que a veces su falta de preparación lo dejaba atrás. “Tuve tiempo y no lo hice. Estuve en situaciones con personalidades increíbles, espectaculares y te sentís un ignorante, decís ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”. Sin embargo, también reflexionó sobre cómo el fútbol le enseñó muchas cosas valiosas, y recomendó a sus hijos aprovechar las oportunidades que tienen. “A mí nunca me faltó nada, pero ellos tienen otras posibilidades”, dijo.
El pedido de matrimonio a Antonela y sus recuerdos de los momentos decisivos
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Messi relató cómo le pidió matrimonio a Antonela Roccuzzo, su esposa. “Llevábamos muchos años juntos, teníamos a Thiago y Mateo ya. Una vez fuimos a comer en Barcelona, pasamos la noche en un hotel y ahí fue donde se lo pedí, pero más o menos ya era como que tenía que ser”, recordó Messi, quien describió el momento como “romántico, pero también ‘poné la fecha’ porque iba a darse”. Fue un gesto simple pero lleno de emoción, que marcó otro hito en su vida fuera del fútbol.
La conversación también se centró en el Mundial de Qatar 2022 y la crucial victoria de Argentina ante México en la fase de grupos. Messi rememoró con intensidad ese partido y las sensaciones que atravesaron él y sus compañeros. “Sufrí mucho más que en 2006 porque la obligación era otra. Si no ganábamos, prácticamente estábamos eliminados”, confesó. Explicó cómo el equipo afrontó ese partido con miedo, algo que fue clave para entender la mentalidad del grupo en ese torneo. “Cuando vi de atrás el tiro libre que el Dibu agarra como si nada... En ese momento decís ‘si es gol, cagamos. ¿cómo te levantás?’”, expresó Messi, refiriéndose al momento en que Emiliano Martínez interceptó un tiro libre clave.
El miedo como motor y la fortaleza del grupo
Messi también habló de cómo el miedo fue un componente presente durante todo el Mundial, especialmente en ese partido contra México, que para muchos fue el más decisivo. “Nosotros como grupo estábamos muy fuertes. Con México fue decisivo para nosotros, fue el que más sufrimos”, afirmó. El capitán de la selección argentina recordó las múltiples situaciones en las que el equipo podría haberse derrumbado, como los empates contra Holanda y Francia, pero aseguró que el grupo se mantuvo unido y fuerte, lo que finalmente les permitió alcanzar el sueño de ganar el Mundial. A pesar de los momentos difíciles, la fortaleza mental de los jugadores fue esencial para superar los obstáculos y conseguir el tan ansiado título.
A lo largo de la entrevista, Messi mostró una vez más su humildad y su capacidad para reflexionar sobre su carrera y su vida personal. Si bien su éxito es mundialmente reconocido, el astro argentino sigue siendo un hombre sencillo, consciente de sus limitaciones y de los aspectos que podría haber hecho mejor en su vida.