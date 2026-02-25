Billeteras virtuales: hay dos que pagan tasas de hasta el 32%

La pelea por los pesos sigue más vigente que nunca, con un contexto económico que sigue de cerca el comportamiento del dólar y las tasas de interés en pesos. El reciente dólar minorista cerca de los $1.400, la baja de casi 5% en lo que va de febrero y las tasas en pesos aún en niveles elevados, son solo algunos de los factores que han generado un ambiente de competencia feroz entre las entidades financieras. Las billeteras virtuales, que se han consolidado como un actor protagonista en este escenario, están impulsando una premisa difícil de superar: rendimiento garantizado y liquidez inmediata. Y en esta carrera, solo dos jugadores sobresalen por ofrecer la tasa más alta del mercado: 32% TNA fija.

Las únicas dos opciones con 32% TNA fija

En este panorama, las únicas dos entidades que ofrecen 32% TNA fija son Carrefour Banco y Fiwind, un par de actores que han logrado destacarse por sus rendimientos superiores. Carrefour Banco, a través de su cuenta remunerada, ha logrado captar la atención de los ahorristas al ofrecer una tasa sin límite explícito en la oferta publicada. Fiwind, por su parte, ofrece la misma tasa, pero con un tope de $750.000, y más allá de esa cantidad, la tasa baja significativamente. La principal diferencia entre ambas opciones radica en que Carrefour no impone un límite de depósito, lo que le otorga una ventaja en cuanto a flexibilidad para los ahorristas más grandes, informó Iprofesional.

Traducido a números concretos, 32% TNA implica un rendimiento mensual bruto de aproximadamente 2,67%, lo que en una inversión de $1.000.000 generaría un interés de $26.700 al mes. En el caso de Fiwind, con el monto máximo de $750.000, la renta mensual sería de unos $20.000.

La competencia se intensifica en un mercado de tasas moderadas

Mientras tanto, detrás de la oferta de 32% TNA se encuentra un segundo pelotón de cuentas remuneradas, que siguen garantizando rendimientos interesantes, aunque más moderados. Naranja X, por ejemplo, ofrece una tasa del 25% TNA hasta $1.000.000, mientras que Ualá ofrece 23% TNA con un tope similar, aunque puede llegar hasta 26% TNA si se consumen $250.000 dentro de la app, o hasta 29% TNA si los gastos superan los $500.000. Belo remunera con un 22,8% TNA sin límite informado, y Banco Nación ofrece 22% TNA para clientes que acrediten haberes, con un tope de $2.000.000. Finalmente, Supervielle paga 20,5% TNA para clientes con plan sueldo.