Cuánto cobra un obrero metalúrgico en febrero de 2026 quedó definido por el acuerdo paritario firmado entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales del sector. Durante este mes, los trabajadores perciben sus haberes sin nuevos incrementos porcentuales sobre el básico, aunque con el pago de una suma fija no remunerativa.

El esquema de liquidación corresponde al tramo final de la paritaria 2025-2026. Según lo establecido en el convenio, en febrero se abona una suma fija de $25.000 que no se incorpora al salario básico ni impacta en adicionales como antigüedad, horas extras, aguinaldo o eventuales indemnizaciones.

Este refuerzo forma parte de un paquete total de $160.000 en sumas no remunerativas, distribuidas entre octubre de 2025 y marzo de 2026. De esta manera, el acuerdo buscó sostener el poder adquisitivo en el período de vigencia de la negociación colectiva.

Ingreso mínimo y esquema salarial vigente

En febrero de 2026, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de la UOM alcanzó los $1.016.008. Este monto representa el piso salarial mensual para una jornada completa e incluye tanto conceptos remunerativos como no remunerativos.

El IMGR no contempla horas extras ni adicionales particulares, y tampoco se utiliza como base para calcular indemnizaciones, de acuerdo a lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo. Se trata de un valor de referencia que garantiza un ingreso mínimo para los trabajadores comprendidos en el acuerdo.

Durante este mes no se aplicaron nuevos aumentos porcentuales, ya que los últimos incrementos remunerativos fueron otorgados en los meses previos. Así, febrero se presentó como un período de estabilidad en el salario básico, con el agregado exclusivo de la suma fija, señaló TN.

Qué establece la paritaria de la UOM

La paritaria de la UOM definió para febrero de 2026 el pago de la suma no remunerativa de $25.000, en línea con lo acordado entre el sindicato y las cámaras empresarias. Este monto no modifica la escala básica por categoría, pero sí incrementa el ingreso total percibido en el mes.