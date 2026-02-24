Detuvieron en Capital Federal a un prófugo estadounidense por estafa millonaria a una empresa de cruceros

Un ciudadano estadounidense con pedido de captura internacional fue detenido en el barrio porteño de Palermo acusado de haber cometido una estafa por más de 2 millones de dólares contra una compañía de cruceros en la que trabajaba.

Se trata de Thomas Markell, de 54 años, quien fue arrestado en las últimas horas por personal de Interpol y quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

El Tribunal de Distrito Este de Missouri había solicitado su captura el 22 de octubre pasado, en el marco de una causa por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

Foto: Norwegian Cruise Line

La maniobra fraudulenta

Según la acusación en su contra, Markell se desempeñaba como director senior de eventos en el holding

, con sede en Miami, Florida. En ese rol tenía autoridad para aprobar la incorporación de proveedores externos al sistema de pagos de la compañía y autorizar facturas individuales de hasta 150.000 dólares.

Foto: Norwegian Cruise Line

La Justicia estadounidense sostiene que, entre junio de 2021 y septiembre de 2023, aprobó decenas de facturas que sabía que eran fraudulentas. La operatoria se habría realizado junto a dos cómplices vinculados a The Gifting Company, una firma con sede en St. Louis, Missouri, dedicada a servicios de regalos corporativos.

De acuerdo a la causa, los implicados emitían facturas con descripciones genéricas y montos globales sin detalle de los servicios prestados. Esos comprobantes eran aprobados por el propio Markell y luego abonados por la empresa de cruceros.

Parte del dinero, siempre según la imputación, era redistribuido entre los tres acusados y sus parejas. Para justificar los ingresos y encubrir las ganancias, el ahora detenido habría creado además una empresa ficticia de servicios de producción, desde la cual se emitieron facturas apócrifas dirigidas a The Gifting Company. En uno de los movimientos detectados, se registró una transferencia de 82.000 dólares hacia la cuenta de su pareja.

Entre diciembre de 2021 y junio de 2023 se identificaron, entre otras operaciones, dos transferencias por 165.921,46 dólares cada una desde la compañía de cruceros hacia las firmas involucradas.

Cargos y posible condena

Markell enfrenta al menos siete cargos por fraude electrónico y uno por robo de identidad agravado, delitos que en Estados Unidos contemplan penas que podrían superar los 20 años de prisión.

Tras su detención en la Ciudad de Buenos Aires, el imputado quedó bajo custodia mientras avanza el proceso de extradición. Su defensa en Argentina solicitó la excarcelación.