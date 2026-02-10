Estafas virtuales y phishing: “La confianza es el primer inconveniente”, señalaron especialistas

REDACCIÓN ELONCE
En el Día Mundial de Internet Segura, especialistas hablaron con Elonce sobre las estafas virtuales y la necesidad de educación digital.
Estafas virtuales. El segundo martes de febrero marca el Día Mundial de Internet Segura, una fecha clave para concientizar sobre los riesgos de la web y la importancia de protegerse en el entorno digital. En esta jornada, Elonce dialogó con dos expertos en el tema: Marcia López, Defensora de los Derechos de las Personas Mayores de la Defensoría del Pueblo de Paraná, y Walter Elías, presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Informáticas de Entre Ríos (COPROCIER), quienes abordaron las crecientes amenazas de estafas virtuales y los peligros del phishing y otros ciberataques.
La responsabilidad compartida en la seguridad digital
"Es importante visibilizar este tema y establecer responsabilidades claras, tanto para el usuario como para el Estado y las empresas", afirmó López. La especialista destacó que muchas veces los usuarios no pueden ejercer sus derechos por desconocimiento, por lo que la educación y la información son cruciales para prevenir fraudes en línea. Además, enfatizó la necesidad de establecer una campaña educativa no solo dirigida a los adultos mayores, sino también a la población en general, dado que los engaños virtuales afectan a personas de todas las edades.
Por su parte, Elías explicó que una de las principales causas de estas estafas es la confianza excesiva de los usuarios, lo que abre la puerta a los cibercriminales. "El phishing es una de las técnicas más comunes, donde los estafadores se hacen pasar por entidades conocidas, como bancos, para robar información personal o dinero", detalló. En este sentido, la ingeniería social juega un papel clave, ya que los atacantes logran generar confianza mediante mensajes aparentemente legítimos.
Nuevas amenazas y cómo protegerse
El uso de la inteligencia artificial ha introducido nuevas tácticas en las estafas, lo que hace aún más difícil distinguir los mensajes falsos de los legítimos. "Con la inteligencia artificial, los estafadores ahora pueden generar textos y mensajes mucho más creíbles, lo que aumenta la dificultad para detectar el fraude", explicó Elías. En este contexto, tanto la Defensoría como el COPROCIER trabajan en conjunto para educar a la ciudadanía y ofrecer soporte en la prevención de estos delitos.
Los expertos también abordaron los desafíos en la justicia, señalando que las denuncias por estafas digitales pueden ser complicadas de manejar. "Es fundamental contar con profesionales informáticos para asegurar las pruebas y garantizar que se sigan los procesos legales adecuados", añadió Elías. La complejidad de estos delitos se incrementa cuando los estafadores operan de manera anónima, dificultando la tarea de la policía y la justicia para rastrear el origen de los fraudes.
Billeteras virtuales y denuncias
En caso de ser víctima de una estafa, el primer paso es hacer la denuncia. “Esto debe realizarse ante la policía, específicamente en la división de delitos informáticos, que son los profesionales capacitados para manejar este tipo de situaciones”, remarcaron.
En cuanto a las billeteras virtuales, aunque es posible denunciar a la empresa que opera la plataforma, “la opción más efectiva sigue siendo realizar la denuncia ante la policía”. Es fundamental que el procedimiento sea llevado a cabo por un profesional en informática, y que todo quede respaldado adecuadamente mediante documentación formal. Este proceso tiene que seguir un protocolo específico que involucra la obtención y resguardo de pruebas electrónicas, que luego serán cruciales para la justicia.
Además, si el monto de la estafa es considerablemente alto, es imprescindible que el procedimiento sea realizado por un profesional matriculado. “De lo contrario, las pruebas no tendrán validez en el ámbito judicial”, subrayó Elías.
Educación y prevención como herramientas clave
La entrevista culminó con un llamado a la acción para prevenir fraudes digitales, especialmente a los más vulnerables, como los adultos mayores. "Es importante que los adultos mayores reciban orientación sobre cómo reconocer las señales de una estafa", aseguró López.