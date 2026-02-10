Ciudad entrerriana pidió registrar alojamientos para el fin de semana largo de Carnaval por alta demanda

REDACCIÓN ELONCE
Ante la alta demanda turística, el gobierno municipal de Santa Elena solicitó registrar casas y departamentos disponibles para el fin de semana XXL de Carnaval.
La ciudad de Santa Elena, en el departamento La Paz, se prepara para recibir una gran cantidad de turistas durante el próximo fin de semana largo de Carnaval. Según informó oficialmente el municipio, los alojamientos de la ciudad ya se encuentran con ocupación plena, por lo que se ha generado una alta demanda de opciones adicionales de hospedaje. Ante esta situación, las autoridades locales han solicitado a los vecinos que cuenten con casas o departamentos disponibles para el alquiler, que se registren en la Dirección de Turismo para facilitar la organización de la oferta de alojamiento.
Los interesados podrán registrarse de lunes a jueves, de 7 a 21, y de viernes a domingo, de 7 a 22, en la Dirección de Turismo. Este registro tiene como objetivo ofrecer más alternativas para los turistas que visiten la ciudad durante el fin de semana largo del Carnaval, que en 2026 tendrá lugar el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Estos dos días feriados inamovibles generarán un fin de semana XXL, lo que se espera incremente aún más la llegada de turistas a Santa Elena y sus alrededores.
Preparativos para un Carnaval XXL en Santa Elena
El feriado de Carnaval de este año se presentará como una oportunidad para que muchos elijan Santa Elena y otras localidades cercanas como destino turístico. Con un fin de semana largo de cuatro días, los habitantes y las autoridades municipales se han puesto en marcha para recibir a los visitantes con las mejores opciones de alojamiento y servicios. La convocatoria a registrar casas y departamentos busca optimizar el uso de la infraestructura local y garantizar una mayor capacidad de alojamiento para la cantidad de turistas esperada.
"Sigamos trabajando juntos para que más personas nos visiten y disfruten nuestra ciudad", concluyó el comunicado del gobierno municipal, haciendo hincapié en la importancia del trabajo conjunto para el éxito de la temporada turística.
Impacto económico del turismo durante el Carnaval
El llamado al registro de viviendas es una estrategia clave para maximizar la oferta de alojamientos, lo que, además de contribuir al confort de los visitantes, supone un impulso económico significativo para la región. Santa Elena, que es conocida por su belleza natural y su proximidad a otros destinos turísticos de la provincia, espera recibir una gran afluencia de turistas durante estos días. Las autoridades locales confían en que el incremento en la capacidad de hospedaje permitirá que más personas disfruten del Carnaval en esta ciudad entrerriana, mientras que también fomenta el desarrollo económico local a través del turismo.