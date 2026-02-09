UTA nacional amenaza con un paro en el transporte público en el interior del país

El gremio dio un ultimátum a las cámaras empresarias y sostuvo que, si no hay una respuesta concreta antes del martes, avanzará con una medida de fuerza a partir del próximo miércoles.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), a nivel nacional, volvió a encender las alarmas en el sistema de transporte público y advirtió sobre la posibilidad de un paro de colectivos en las provincias del interior del país a partir de este miércoles. La medida quedaría supeditada a que las empresas no repliquen el acuerdo salarial alcanzado recientemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el caso de Entre Ríos, esta medida de fuerza podría dejar sin servicio de colectivo al Área Metropolitana de Paraná.
El gremio que conduce Roberto Fernández lanzó un ultimátum a las cámaras empresarias del transporte y dejó en claro que, de no obtener una respuesta concreta antes del martes, avanzará con una medida de fuerza de alcance nacional, aunque excluyendo al AMBA, donde el entendimiento paritario ya fue sellado.
Por el momento, el paro de colectivos se mantiene como una advertencia, en la antesala de una nueva reunión entre la UTA y los representantes del transporte del interior, prevista justamente para este martes, encuentro que será clave para definir el rumbo del conflicto.
Reclamo salarial y críticas a las empresas
Desde el sindicato expresaron un fuerte malestar ante la falta de avances en las negociaciones salariales en varias provincias, y cuestionaron el enfoque que adoptan las empresas del interior. “Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limite únicamente a cuestiones financieras o de caja”, señalaron desde la conducción nacional de la UTA.
El reclamo central del gremio apunta a que los trabajadores del interior perciban los mismos incrementos salariales que ya fueron acordados para los choferes del AMBA, con el objetivo de evitar una mayor desigualdad entre los distintos distritos del país.
El comunicado completo
Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja.
Reiteramos que los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA. Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores.
Somos protagonistas y no meros espectadores. Como entidad sindical, es nuestro deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior del país. En virtud de ello, se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 deberá cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA; caso contrario, el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior.
Queremos saber que no es cierto que no les alcanza.