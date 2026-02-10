Buscan a una mujer que se ausentó de su hogar en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración urgente para localizar a Marcela Vanesa Barlasina, de 41 años, quien el 6 de febrero se ausentó de su hogar en la ciudad.
Barlasina llevaba una pollera de jean con una calza cuadrillé debajo, una remera verde tipo top y zapatillas blancas.
Es de tez morena, pelo negro, delgada y mide 1,60 metros, aproximadamente.
Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o comunicándose con la Comisaria 17 º (0343 4211002).