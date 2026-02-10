 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Se retiró el viernes pasado

Buscan a una mujer que se ausentó de su hogar en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración urgente para localizar a Marcela Vanesa Barlasina, de 41 años, quien el 6 de febrero se ausentó de su hogar en la ciudad.

10 de Febrero de 2026
REDACCIÓN ELONCE

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Marcela Vanesa Barlasina, de 41 años, quien el 6 de febrero pasado se retiró de su domicilio en Paraná.

 

Barlasina llevaba una pollera de jean con una calza cuadrillé debajo, una remera verde tipo top y zapatillas blancas.

 

Es de tez morena, pelo negro, delgada y mide 1,60 metros, aproximadamente.

 

Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o comunicándose con la Comisaria 17 º (0343 4211002).

