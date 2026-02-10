ARCA podrá bloquear cuentas bancarias y billeteras digitales: a quiénes alcanza la medida

A partir de este año, ARCA pondrá en marcha un nuevo mecanismo de control que habilita el bloqueo automático de tarjetas, transferencias y billeteras virtuales para personas y comercios con inconsistencias impositivas. El esquema, que forma parte de una estrategia de fiscalización más estricta, busca restringir operaciones electrónicas cuando se detecten situaciones de riesgo fiscal.

La decisión impactará directamente en el uso cotidiano del sistema financiero, ya que contempla la suspensión de pagos digitales, cobros con QR y movimientos bancarios. De esta manera, quienes figuren con alertas podrían encontrar limitaciones para operar hasta tanto regularicen su situación ante el organismo.

Desde el ente señalaron que el objetivo es reforzar la prevención de la evasión y el uso irregular de dinero electrónico, aplicando bloqueos de forma operativa cuando se identifiquen incumplimientos relevantes.

Quiénes podrían quedar alcanzados

El nuevo régimen no abarcará a todos los contribuyentes. Según se informó, la medida estará dirigida exclusivamente a quienes integren la denominada Base de Contribuyentes no Confiables, un registro interno donde se incluyen CUIT con incumplimientos fiscales o desfasajes significativos.

En esa nómina figuran personas físicas y jurídicas con deudas, omisiones en declaraciones juradas o diferencias marcadas entre los ingresos declarados y los movimientos reales detectados por el sistema financiero.

Cuando un CUIT ingresa a esa base, los bloqueos se activan de manera inmediata con intervención coordinada del Banco Central de la República Argentina, que comunica la medida a bancos, emisores de tarjetas y fintech.

Qué operaciones podrían quedar suspendidas

En la práctica, el alcance es amplio. El organismo podrá impedir transferencias bancarias, pagos y cobros mediante códigos QR, uso de tarjetas de crédito, débito o prepagas, además de movimientos a través de billeteras virtuales.

También se verán afectados los cobros electrónicos en comercios físicos y tiendas online, lo que podría generar complicaciones operativas para pequeños negocios que dependan casi exclusivamente de medios digitales.

Las restricciones se mantendrán vigentes hasta que el contribuyente regularice su estado administrativo. Para ello, se habilitó un apartado específico donde se podrá presentar documentación y gestionar la corrección del CUIT.

Cómo levantar la restricción

Desde ARCA indicaron que quienes resulten alcanzados deberán ingresar al sistema “Estado administrativo del CUIT” para revisar los motivos del bloqueo y aportar la información necesaria que respalde su situación fiscal.

Una vez validada la documentación y subsanadas las inconsistencias, el organismo podrá levantar las limitaciones y restituir el acceso a los medios de pago electrónicos.

Con esta herramienta, ARCA avanza hacia un esquema de mayor trazabilidad de las operaciones digitales, en un contexto donde las transacciones sin efectivo ganan cada vez más terreno en la economía cotidiana.