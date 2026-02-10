Grupo de policías se acuarteló tras enfrentarse con otros agentes en una protesta en Santa Fe

Efectivos policiales y del Servicio Penitenciario realizaron protestas por reclamos salariales y laborales que derivaron en momentos de fuerte tensión y enfrentamientos entre agentes. El conflicto se extendió a distintas localidades y continuaba sin una solución definida.
Agentes de la Policía de Santa Fe, miembros del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familiares realizaron una protesta el lunes por la noche se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, con momentos de tensión debido a un operativo.
El reclamo de los efectivos es por mejoras salariales, pero también para exigir una mejora en las condiciones laborales. Las protestas continuaron durante la madrugada del martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde algunos miembros de la la fuerza se sumaron a los reclamos.
Allí, la movilización pasó a mayores cuando efectivos que no participaban del reclamo avanzaron hacia los manifestantes, generando momentos de tensión y enfrentamientos entre los propios efectivos. Además, en otras localidades como Rafaela se realizaron protestas de las fuerzas de seguridad, quienes también se acuartelaron, por lo que el conflicto se extiende y hasta el momento no hay una solución al conflicto.
Días atrás, el gobierno santafesino anunció un plan integral para las fuerzas de seguridad, que contempla algunos de los reclamos de los efectivos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, habló de una mejora económica para los efectivos, junto con mejoras orientadas a la salud mental, alojamiento y transporte, y remarcó el "diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, sin escatimar recursos".
La medida, anunciada el viernes en conferencia de prensa, surgió luego de reuniones entre el gobernador Maximiliano Pullaro y miembros de su gabinete, donde se definieron políticas para "mejorar las condiciones de trabajo y bienestar del personal policial", dio cuenta Clarín.
Sin embargo, el anunció no logró frenar las protestas de algunos efectivos, que esta semana continúan con sus reclamos.