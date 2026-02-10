 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento La Paz

Detuvieron a un hombre en Santa Elena por una causa judicial de abuso sexual

Aprehendieron a un hombre por una causa de abuso sexual. El detenido era requerido por la Justicia y fue interceptado tras tareas investigativas en el barrio Hipólito de Santa Elena.

10 de Febrero de 2026
Fue derivado a la Jefatura Departamental de La Paz.
Fue derivado a la Jefatura Departamental de La Paz.

REDACCIÓN ELONCE

Aprehendieron a un hombre por una causa de abuso sexual. El detenido era requerido por la Justicia y fue interceptado tras tareas investigativas en el barrio Hipólito de Santa Elena.

Este lunes, en el marco de una causa judicial por abuso sexual, personal de la Comisaría de Santa Elena detuvo a un hombre de 51 años, quien era requerido por la Justicia a raíz de un mandamiento judicial vigente. Según lo informado por la Jefatura Departamental, el individuo fue aprehendido tras una serie de tareas investigativas y recorridas realizadas por los efectivos en distintos sectores de la ciudad. La detención tuvo lugar en las inmediaciones del barrio Hipólito, donde el sujeto fue interceptado por la policía.

Examen medico y aprehensión

Una vez que la Fiscalía interviniente fue puesta al tanto de la aprehensión, se dispuso la aprehensión formal del hombre, quien quedó a disposición de la magistratura actuante, publicó La Sexta.

A lo largo de la jornada, el detenido fue trasladado al nosocomio local para realizarse el examen médico de rigor, como corresponde en este tipo de procedimientos. Tras completar el examen, el hombre fue derivado a la Jefatura Departamental La Paz, donde las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes dentro del marco de la causa.

Temas:

Abuso sexual Santa Elena La Paz Detenido
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso