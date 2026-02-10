Detuvieron a un hombre en Santa Elena por una causa judicial de abuso sexual

Este lunes, en el marco de una causa judicial por abuso sexual, personal de la Comisaría de Santa Elena detuvo a un hombre de 51 años, quien era requerido por la Justicia a raíz de un mandamiento judicial vigente. Según lo informado por la Jefatura Departamental, el individuo fue aprehendido tras una serie de tareas investigativas y recorridas realizadas por los efectivos en distintos sectores de la ciudad. La detención tuvo lugar en las inmediaciones del barrio Hipólito, donde el sujeto fue interceptado por la policía.

Examen medico y aprehensión

Una vez que la Fiscalía interviniente fue puesta al tanto de la aprehensión, se dispuso la aprehensión formal del hombre, quien quedó a disposición de la magistratura actuante, publicó La Sexta.

A lo largo de la jornada, el detenido fue trasladado al nosocomio local para realizarse el examen médico de rigor, como corresponde en este tipo de procedimientos. Tras completar el examen, el hombre fue derivado a la Jefatura Departamental La Paz, donde las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes dentro del marco de la causa.