Padre de menor abusada pidió "respeto, acompañamiento y evitar hechos de violencia"

El padre de una adolescente de 15 años víctima de violación en Santa Elena confirmó que su hija se encuentra evolucionando de manera favorable desde el punto de vista médico, aunque atravesando un proceso de recuperación largo y complejo desde lo emocional y psicológico. Por el grave hecho de abuso sexual, la justicia paceña resolvió dictar prisión preventiva domiciliaria por el plazo de 30 días para el principal imputado, Luca Benítez, de 22 años.

En la oportunidad, el hombre explicó en diálogo con Oscar Cuenca que, por resguardo de la menor, no puede brindar detalles del ataque ni de las lesiones sufridas, pero remarcó que la atención médica recibida en el hospital San Martín de Paraná fue determinante para salvarle la vida. "Mi hija estuvo a punto de morir", reveló. En ese sentido, agradeció especialmente a los profesionales de la salud que intervinieron en la atención inicial y posterior, tanto en el hospital local como en el centro de mayor complejidad donde permanece internada.

Según relató, la familia atravesó momentos de extrema angustia desde el hallazgo de la adolescente hasta su traslado de urgencia al hospital. “Solo nosotros sabemos lo que pasó y lo que ella tuvo que soportar”, expresó, al tiempo que pidió respeto ante versiones y comentarios que circulan en redes sociales.

En relación con la situación judicial del imputado, el padre manifestó su sorpresa e impotencia ante la decisión de otorgarle prisión domiciliaria, aunque señaló que posteriormente recibió explicaciones formales que no puede hacer públicas. A pesar de ello, insistió en que confía en que la Justicia avanzará y que la causa no quedará impune.

"Papá, me lastimaron"

En la oportunidad, el hombre detalló cómo recibió el mensaje de su hija de 15 años y el horror que descubrió al encontrarla. “En un primer momento, cuando recibí los mensajes, pedí una moto prestada a un amigo y salí a recorrer el lugar donde ella me había dicho que estaba, pero no la encontré. Volví a mi casa, le escribí de nuevo y me dijo que ya había salido afuera. Después, reflexionando, entendí que cuando salí a buscarla ella todavía estaba dentro de la casa de ese hombre.

Cuando finalmente la vi, fue algo que nunca me imaginé: al verme me abrazó y me dijo ‘papá, me lastimaron, llévame al hospital’. No lo podía creer, no reaccionaba", rememoró. Y agregó: "Fueron minutos en los que mi hija me repetía ‘papi, llévame’, hasta que logré reaccionar, subir a mi señora y dirigirme al hospital. Allí nos dieron paso de inmediato para que atendieran a mi hija”.

“Cuando íbamos camino al hospital le pregunté: ‘hija, ¿quién te hizo esto?, decime el nombre’. Antes de llegar me dio el nombre y apellido de esa persona. Al principio no lo reconocía, pero empecé a buscar hasta que le mostré una imagen y le pregunté: ‘¿es este?’. Ella me respondió que sí. En ese momento sentí una bronca enorme y pensé en hacer una locura, pero me contuve. Pensé que si hacía algo así hoy estaría preso y mi hija estaría sin el apoyo de su padre. Decidí que no iba a dejar a mis hijos sin su papá”, confesó.

Llamado a la comunidad

Uno de los mensajes centrales del testimonio estuvo dirigido a la comunidad de Santa Elena. El padre solicitó de manera expresa que no se produzcan hechos de violencia, ataques a viviendas ni disturbios, ya que ese tipo de acciones podrían perjudicar el avance de la causa judicial.

“Entiendo la bronca y la impotencia, pero les pido que piensen en mi hija. Cualquier acto violento puede volverse en contra nuestra”, afirmó. En ese marco, avaló la realización de marchas y manifestaciones públicas, siempre que sean pacíficas y con el único objetivo de pedir justicia.

Pedido de justicia en Santa Elena (foto La Dptal. Noticias)

Asimismo, agradeció el acompañamiento de vecinos, familiares, amistades y autoridades locales, quienes colaboraron con asistencia y contención en un momento crítico para la familia.

El padre de la menor abusada confirmó que no cuenta con respaldo legal para representar a su hija ante la justicia y también se difundió un alias solidario (peri.galvez.g) para quienes deseen colaborar con los gastos derivados de la internación y la estadía, aclarando que toda ayuda estará destinada exclusivamente a la atención de la menor.

Finalmente, el padre aseguró que continuará “hasta las últimas consecuencias” para que el hecho sea esclarecido y sancionado, con la expectativa de que sirva para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en la ciudad.