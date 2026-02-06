Qué es el "bicho de pé", el insecto que ataca a turistas en las playas de Brasil

Brasil sigue siendo uno de los destinos preferidos por los argentinos durante el verano, pero en plena temporada alta crece la preocupación sanitaria por el aumento de casos vinculados al llamado “bicho de pé”, un parásito casi invisible que puede generar dolorosas infecciones en la piel, especialmente en los pies.

La advertencia fue difundida por especialistas en medicina del viajero, quienes remarcan la importancia de extremar cuidados al caminar por playas de arena húmeda, sobre todo en zonas poco transitadas o donde circulan animales sueltos.

Qué es el bicho de pé y por qué es peligroso

Conocido también como nigua, pique o pulga de mar, el bicho de pé es una pulga milimétrica cuyo nombre científico es Tunga penetrans. Se trata de la pulga más pequeña conocida, mide apenas un milímetro y habita en suelos de arena o tierra, siempre a la sombra y en climas cálidos.

El macho pica para alimentarse y continúa su ciclo, pero la hembra penetra la piel desnuda —principalmente entre los dedos, debajo de las uñas o en la planta del pie— para alojarse allí y depositar sus huevos, alimentándose de la sangre de la persona infectada.

Síntomas: cómo detectar una picadura a tiempo

La podóloga Graciela San Martín explicó que la afección es engañosa, ya que al principio no genera dolor. Con el correr de las horas aparece inflamación, picazón intensa y, en muchos casos, infección.

El signo más característico es un pequeño punto negro, rodeado por una aureola blanca y un círculo rojizo, que puede aparecer en dedos, talones, plantas de los pies y, en casos menos frecuentes, en rodillas, codos o glúteos. Si no se trata a tiempo, puede dificultar la caminata y derivar en complicaciones.

Dónde hay mayor riesgo de contagio

Según los especialistas, el mayor riesgo se presenta al caminar descalzo sobre arena húmeda, permanecer en playas poco concurridas, estar en zonas donde hay perros, gatos o animales sueltos.

La Tunga penetrans es endémica del norte de Brasil, México, el Caribe y algunas regiones de África, y se ve favorecida por la falta de saneamiento y la acumulación de residuos.

Infección del "bicho de pé"

Qué hacer y qué no hacer ante una infección

La doctora Susana Lloveras, jefa de la Sección Zoopatología Médica del Hospital Muñiz, fue clara: no se recomienda la extracción casera. El tratamiento adecuado consiste en retirar la pulga de forma aséptica por un profesional, desinfectar la zona y evaluar la necesidad de antibióticos y refuerzo antitetánico.

“La pulga debe extraerse lo antes posible para evitar infecciones secundarias, pero no es una tarea sencilla y requiere una mano experta”, remarcan los especialistas.

Recomendaciones clave para prevenir el bicho de pé

Para quienes viajan a las playas brasileñas, las recomendaciones son claras: usar sandalias, zapatillas o calzado cerrado incluso en la arena; evitar sentarse o acostarse directamente sobre arena mojada; revisar diariamente pies y tobillos; mantener una correcta higiene; consultar de inmediato ante la aparición de dolor, inflamación o un punto negro en la piel

“No es para asustarse, es para prevenir”, remarcan, al tiempo que subrayan que actuar rápido evita complicaciones mayores.

Otra amenaza frecuente: el bicho geográfico

Los especialistas también alertan sobre el bicho geográfico o larva migrans cutánea, otra parasitosis frecuente en viajeros que visitan el norte de Brasil. Se adquiere por contacto directo de la piel con suelos contaminados por larvas de parásitos presentes en perros y gatos, y provoca lesiones rojizas lineales que pican intensamente.

La prevención es similar: no caminar descalzo y evitar el contacto directo con el suelo. Mientras continúa la temporada alta, el mensaje es claro: disfrutar de Brasil sí, pero con precaución y atención a cualquier cambio en la piel, especialmente en los pies.