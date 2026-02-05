Piden urgente un informe médico de Bolsonaro al alertar sobre un deterioro en su salud

Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro alertaron a la Corte Suprema de Brasil sobre un deterioro en su estado de salud y solicitaron con carácter urgente el informe de la pericia médica realizada el pasado 20 de enero.

Según la presentación judicial, Bolsonaro presentó en los últimos días nuevos episodios de vómitos y crisis de hipo “acentuadas”, lo que llevó a la defensa a calificar su cuadro clínico como “frágil”. En ese marco, reclamaron que la Policía Federal entregue de inmediato el informe médico correspondiente.

Los representantes legales señalaron que ese documento resulta fundamental para insistir con el pedido de prisión domiciliaria por razones humanitarias, una solicitud que ya había sido rechazada con anterioridad por el máximo tribunal.

Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre a 27 años de prisión por liderar, según la Justicia, una trama golpista integrada por militares y exfuncionarios tras su derrota electoral en 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El exmandatario comenzó a cumplir la condena a fines de noviembre, primero en dependencias de la Policía Federal en Brasilia y luego en un complejo penitenciario de la capital. Desde entonces, su defensa presentó reiterados pedidos para modificar el régimen de detención.

En la última semana de 2025, Bolsonaro permaneció internado en un hospital de Brasilia, donde fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas, una por una hernia inguinal bilateral y otras destinadas a reducir las crisis de hipo que padece desde hace meses.

El expresidente, de 70 años, sufre además mareos y vómitos recurrentes, síntomas que su entorno atribuye a las secuelas del ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral de 2018.