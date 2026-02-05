 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Una propuesta para adultos mayores

Invitan a jubilados a sumarse al “Abuelazo”, un viaje recreativo con actividades y shows

El Centro de Jubilados Provinciales de Paraná organiza un viaje a Villa Carlos Paz de cuatro días, prevista entre fines de julio y comienzos de agosto, con alojamiento, comidas y múltiples propuestas recreativas, abierta a toda la comunidad.

5 de Febrero de 2026
Abuelazo, edición 2025
Abuelazo, edición 2025 Foto: Facebook Yo Amo Abuelos

REDACCIÓN ELONCE

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de la ciudad de Paraná lanzó una nueva propuesta recreativa destinada a adultos mayores, denominada “Abuelazo”, que se desarrollará entre el 30 y 31 de julio, y el 1 y 2 de agosto, con un programa que incluye alojamiento, comidas, actividades recreativas y espectáculos en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz.

 

Según explicaron desde la institución, el viaje tendrá una duración de cuatro días y tres noches. El ingreso será el jueves al mediodía, con una cena de bienvenida por la noche. El viernes se realizará una fiesta de disfraces, que incluirá competencia y premiación, mientras que el sábado se llevará adelante la noche de gala, donde se elegirá al rey y la reina del Abuelazo.

Abuelazo, edici&oacute;n 2025 (foto Facebook Yo Amo Abuelos)
Abuelazo, edición 2025 (foto Facebook Yo Amo Abuelos)

Durante toda la estadía, los participantes podrán disfrutar de diversas actividades recreativas, entre ellas shows de talento, recitados, canto, baile y propuestas libres para fomentar la integración, el intercambio y la convivencia. “El Abuelazo es para disfrutar, interactuar con la gente, compartir y pasarla bien”, señaló el tesorero del Centro, Daniel Díaz.

 

El paquete incluye desayuno americano, almuerzo y cena con primer plato, plato principal, postre y bebida. El costo del viaje es de 430.000 pesos, mientras que el traslado tendrá un valor estimado de entre 100.000 y 110.000 pesos ida y vuelta.

 

Desde el Centro de Jubilados aclararon que la propuesta está abierta a toda la comunidad y no es requisito ser socio de la institución. “Llevamos a todos los abuelos sin distinción”, indicaron, y destacaron que en ediciones anteriores obtuvieron reconocimientos en distintas categorías, como rey, reina y presentaciones artísticas.

Las personas interesadas pueden acercarse directamente a la sede del Centro, ubicada en Pellegrini 454, los días lunes, miércoles y viernes, o comunicarse a los teléfonos de contacto que se difunden habitualmente. Además del Abuelazo, la institución ofrece propuestas de turismo nacional e internacional con precios accesibles.

 

La invitación quedó abierta para quienes deseen sumarse a esta iniciativa recreativa que se realizará en localidad cordobesa de Villa Carlos Paz a fines de julio y principios de agosto, organizada por el Centro de Jubilados Provinciales de Paraná.

