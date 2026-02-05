Invitan a jubilados a sumarse al “Abuelazo”, un viaje recreativo con actividades y shows

REDACCIÓN ELONCE
El Centro de Jubilados Provinciales de Paraná organiza un viaje a Villa Carlos Paz de cuatro días, prevista entre fines de julio y comienzos de agosto, con alojamiento, comidas y múltiples propuestas recreativas, abierta a toda la comunidad.
El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de la ciudad de Paraná lanzó una nueva propuesta recreativa destinada a adultos mayores, denominada “Abuelazo”, que se desarrollará entre el 30 y 31 de julio, y el 1 y 2 de agosto, con un programa que incluye alojamiento, comidas, actividades recreativas y espectáculos en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz.
Según explicaron desde la institución, el viaje tendrá una duración de cuatro días y tres noches. El ingreso será el jueves al mediodía, con una cena de bienvenida por la noche. El viernes se realizará una fiesta de disfraces, que incluirá competencia y premiación, mientras que el sábado se llevará adelante la noche de gala, donde se elegirá al rey y la reina del Abuelazo.
Durante toda la estadía, los participantes podrán disfrutar de diversas actividades recreativas, entre ellas shows de talento, recitados, canto, baile y propuestas libres para fomentar la integración, el intercambio y la convivencia. “El Abuelazo es para disfrutar, interactuar con la gente, compartir y pasarla bien”, señaló el tesorero del Centro, Daniel Díaz.
El paquete incluye desayuno americano, almuerzo y cena con primer plato, plato principal, postre y bebida. El costo del viaje es de 430.000 pesos, mientras que el traslado tendrá un valor estimado de entre 100.000 y 110.000 pesos ida y vuelta.
Desde el Centro de Jubilados aclararon que la propuesta está abierta a toda la comunidad y no es requisito ser socio de la institución. “Llevamos a todos los abuelos sin distinción”, indicaron, y destacaron que en ediciones anteriores obtuvieron reconocimientos en distintas categorías, como rey, reina y presentaciones artísticas.
Las personas interesadas pueden acercarse directamente a la sede del Centro, ubicada en Pellegrini 454, los días lunes, miércoles y viernes, o comunicarse a los teléfonos de contacto que se difunden habitualmente. Además del Abuelazo, la institución ofrece propuestas de turismo nacional e internacional con precios accesibles.
La invitación quedó abierta para quienes deseen sumarse a esta iniciativa recreativa que se realizará en localidad cordobesa de Villa Carlos Paz a fines de julio y principios de agosto, organizada por el Centro de Jubilados Provinciales de Paraná.