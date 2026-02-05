Una vivienda sufrió importantes daños en Paraná: investigan si hubo una explosión de gas

REDACCIÓN ELONCE
Una vivienda sufrió importantes destrozos tras una presunta explosión de gas en Paraná. Hasta el momento, no se registraron personas heridas.
Una vivienda ubicada en calle Jacinto Zaragoza al 2400, en la ciudad de Paraná, sufrió importantes daños como consecuencia de una presunta explosión de gas ocurrida en las últimas horas.
Según pudo saber Elonce, el inmueble registró el derrumbe parcial de paredes y techos, con escombros esparcidos tanto en el interior como en el exterior de la casa.
“La casa de mi vecina explotó por el gas”, relató una mujer que envió a nuestro medio imágenes de cómo quedó la vivienda.
En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales y bomberos, quienes realizaron las primeras actuaciones y aseguraron la zona para evitar riesgos mayores.
Las causas que originaron el siniestro se encuentran bajo investigación y no se descarta que se haya tratado de una explosión vinculada a una pérdida de gas en el interior de la vivienda.
Ampliaremos