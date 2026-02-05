 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Una vivienda sufrió importantes daños en Paraná: investigan si hubo una explosión de gas

Una vivienda sufrió importantes destrozos tras una presunta explosión de gas en Paraná. Hasta el momento, no se registraron personas heridas.

5 de Febrero de 2026
Severos daños en una vivienda en Paraná
Severos daños en una vivienda en Paraná

REDACCIÓN ELONCE

Una vivienda sufrió importantes destrozos tras una presunta explosión de gas en Paraná. Hasta el momento, no se registraron personas heridas.

Una vivienda ubicada en calle Jacinto Zaragoza al 2400, en la ciudad de Paraná, sufrió importantes daños como consecuencia de una presunta explosión de gas ocurrida en las últimas horas.

 

Según pudo saber Elonce, el inmueble registró el derrumbe parcial de paredes y techos, con escombros esparcidos tanto en el interior como en el exterior de la casa.

 

“La casa de mi vecina explotó por el gas”, relató una mujer que envió a nuestro medio imágenes de cómo quedó la vivienda.

En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales y bomberos, quienes realizaron las primeras actuaciones y aseguraron la zona para evitar riesgos mayores.

 

Las causas que originaron el siniestro se encuentran bajo investigación y no se descarta que se haya tratado de una explosión vinculada a una pérdida de gas en el interior de la vivienda.

 

Ampliaremos

 

Temas:

Vivienda Explosión Daños Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso