Clubes locales arman el patio gastronómico de la Fiesta del Mate: detalles de lo que ofrecerán

A dos días de la Fiesta Nacional del Mate, los clubes y asociaciones civiles de Paraná se encuentran montando los gazebos del patio gastronómico en la costanera de la ciudad.

Entre los participantes se encuentra la Asociación Civil LGBT Carpinches, que ofrecerá panchos especiales con salchichas alemanas ahumadas de 125 g de carne, elaborados de manera artesanal. Milton, presidente de la organización, aseguró: "Son caseros y distintos, puro sabor. Sabemos que va a estar repleto de gente. Los esperamos en el puesto 19".

Los clubes, asociaciones y voluntarios se mostraron activos y optimistas ante la gran afluencia de público que se espera este año.

Experiencia y agradecimiento por la oportunidad

Integrantes del Club del Taladro destacaron la posibilidad de participar en la Fiesta del Mate y generar ingresos para el club: "Sinceramente, una oportunidad única el poder participar de una fiesta que convoque tanta gente. Nos dan todas las comodidades desde gazebos, los distribuidores, todo para que sea a lo grande y bien organizado. Más que agradecidos", afirmó uno de los representantes.

Clubes comienzan a armar el patio gastronómico para la Fiesta Nacional del Mate

El Ciclón del Sur y otros clubes también participarán ofreciendo choripanes, empanadas, milanesas y otras comidas típicas, con una distribución planificada por la Municipalidad. Según el sorteo realizado, se organizaron dos sectores de venta, garantizando seguridad y comodidad para todos los puestos. “Es lo mejor que nos puede pasar para un club humilde. Estamos en competencia, participamos en la Liga Paranaense, necesitamos recaudar para comprar elementos y equipos deportivos. Para el que quiera comer un rico choripán estamos en el sector 1. Nos ayudarían un montón”, señaló Ariel, el vicepresidente.

Elías, integrante de Unión Árabe, expresó su entusiasmo: "Hermosa posibilidad para mostrar nuestra comida que vamos a vender shawarma. Es la primera vez que estamos en el puesto 24, pero ya tenemos continuidad con la fiesta en ediciones anteriores".

Logística y detalles del evento

Además de los gazebos, la organización avanzó en la instalación de pantallas, sonido y baños químicos para garantizar comodidad al público. Todo está dispuesto frente a la costanera y a la altura de Sala Mayo, manteniendo la misma ubicación que en la edición anterior.

La Fiesta Nacional del Mate se perfila como un espacio de encuentro para toda la comunidad, donde la gastronomía, la música y la cultura se combinan, mientras los clubes y asociaciones aprovechan la oportunidad para recaudar fondos y fortalecer sus actividades.