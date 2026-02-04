Patronato venderá pizzas en la Fiesta Nacional del Mate para recaudar fondos para el básquet

REDACCIÓN ELONCE
Patronato volverá a ser parte de la Fiesta Nacional del Mate con un stand gastronómico. Lo recaudado por la venta de pizzas será destinado a la subcomisión de básquet del club, que busca solventar gastos de mantenimiento y equipamiento.
Patronato dirá nuevamente presente en la Fiesta Nacional del Mate con una propuesta solidaria que apunta a fortalecer una de sus disciplinas deportivas. El club participará del tradicional evento con un stand de pizzas, cuya recaudación será destinada íntegramente a la subcomisión de básquet, con el objetivo de cubrir gastos esenciales vinculados al funcionamiento y mantenimiento del equipo.
La iniciativa se desarrollará durante los días 6 y 7 de febrero y cuenta con el acompañamiento del municipio, que año tras año brinda a distintas instituciones la posibilidad de generar recursos propios en el marco de una de las celebraciones más importantes de la región. Desde el club valoraron especialmente esta oportunidad, teniendo en cuenta el impacto económico positivo que representa.
En diálogo con Elonce, Laura González, referente de la subcomisión de básquet, expresó el entusiasmo con el que encaran esta nueva participación. “Estamos contentos y entusiasmados con otro año más por poder participar con esta oportunidad que nos da el municipio con la fiesta. Tiende a ser importante para la región y nosotros contentos para generar recursos para el básquet”.
Una propuesta gastronómica clásica y solidaria
En cuanto a la oferta gastronómica, desde Patronato confirmaron que el stand estará dedicado exclusivamente a la venta de pizzas, una opción ya conocida por el público que asiste a la Fiesta Nacional del Mate. González brindó detalles sobre las variedades y precios que se ofrecerán durante ambas jornadas.
“Nosotros participamos con el stand de pizzas: va a haber la común, que va a estar $12.000 y $15.000 la especial”, señaló la entrevistada, remarcando que se trata de precios accesibles teniendo en cuenta el destino solidario de lo recaudado.
Si bien la ubicación exacta del stand aún no fue confirmada, se estima que podría instalarse en la zona del Monumento al Policía, uno de los puntos habituales del predio donde se desarrolla la fiesta. La definición final dependerá de la organización general del evento.
Destino de los fondos y trabajo en equipo
Respecto al uso de los fondos recaudados, González explicó que las necesidades del básquet son constantes y variadas. “Como todos los años, necesita siempre un auxilio ya sea para las pelotas que compramos anualmente: el año pasado pudimos comprar dos veces. Después el arreglo de los tableros, que fue importante. Nuestra jirafa es de hierro y puede caerse. Entonces tenemos que arreglarlos. Es más que nada mantenimiento del equipo”, detalló.
Además, destacó el compromiso de las familias que acompañan la actividad. Los padres tendrán un rol clave durante la fiesta, ya que cada uno aportará su propia asadera, debidamente identificada, para colaborar en la cocción de las pizzas que se venderán al público.
Por otra parte, desde Patronato aprovecharon la ocasión para invitar a quienes estén interesados en sumarse a la disciplina. Las prácticas de básquet se desarrollan los lunes, miércoles y viernes a partir de las 16:30 horas, comenzando con la parte física, en un espacio que promueve el deporte, la formación y el trabajo colectivo.