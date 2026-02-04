 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y no habrá paro de trenes este jueves

4 de Febrero de 2026
Imagen ilustrativa.
El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria y dejó sin efecto el paro de trenes anunciado por el gremio La Fraternidad. La medida rige por 15 días mientras continúan las negociaciones salariales.

El Gobierno nacional dispuso este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto salarial con el gremio de maquinistas La Fraternidad, lo que dejó sin efecto el paro de trenes que estaba previsto para este jueves y que iba a afectar a todas las líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

 

La resolución fue adoptada por el Ministerio de Capital Humano y comenzó a regir desde la medianoche de este miércoles. A partir de esa decisión, se estableció un período de 15 días durante el cual las partes deberán retomar las negociaciones paritarias, mientras el sindicato deberá abstenerse de llevar adelante cualquier medida de fuerza.

 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la conciliación obligatoria busca descomprimir un conflicto que se profundizó en las últimas semanas, en un contexto de alta sensibilidad social debido al impacto que un paro ferroviario tendría sobre millones de usuarios que utilizan el servicio a diario para trasladarse.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Un conflicto que amenazaba con paralizar el AMBA

 

El paro de trenes había sido anunciado el lunes por La Fraternidad y contemplaba una interrupción total del servicio durante las 24 horas de este jueves. La medida iba a alcanzar a todas las líneas que operan en el AMBA, generando un fuerte trastorno en la movilidad urbana y en la actividad económica de la región.

 

En las horas previas a la resolución oficial no se registraron avances significativos en las negociaciones entre el gremio y el Estado nacional, lo que llevó al Gobierno a recurrir a la herramienta legal de la conciliación obligatoria para frenar la protesta.

 

El eje del conflicto sigue siendo el reclamo salarial. Desde el sindicato sostienen que la propuesta oficial resulta insuficiente frente al avance de la inflación y no recompone la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector, precisó NA.

 

Actualmente, el Estado nacional ofrece una actualización salarial del 2% correspondiente al mes de diciembre, mientras que la inflación mensual alcanzó el 2,8%, diferencia que fue señalada por el gremio como uno de los principales motivos del desacuerdo.

