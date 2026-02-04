Intiman a retirar vehículos retenidos en Concepción del Uruguay: fijan un plazo de 10 días hábiles

La Municipalidad de Concepción del Uruguay lanzó una intimación formal dirigida a propietarios, poseedores o legítimos tenedores de motos y autos que fueron retenidos en distintos procedimientos de tránsito en los últimos años. La medida apunta a regularizar la situación de vehículos secuestrados en la vía pública y actualmente depositados en dependencias municipales.

Según se informó, la convocatoria alcanza a rodados retenidos entre el 16 de septiembre de 2020 y el 22 de marzo de 2025, en el marco de controles realizados por el área de Tránsito. Todos se encuentran bajo custodia en instalaciones comunales y forman parte de un listado que fue publicado en el sitio web oficial.

Plazo y requisitos para el retiro

Las personas que acrediten derechos sobre esos bienes tendrán un plazo perentorio de diez días hábiles, contados desde el 4 de febrero, para presentarse a gestionar el retiro. El trámite deberá realizarse en el Juzgado de Faltas Municipal N° 2, ubicado en el Centro Cívico, de lunes a viernes entre las 7.30 y las 12.

Motos retenidas.

Para recuperar el vehículo será necesario acreditar la titularidad o posesión legítima, además de cancelar las multas pendientes, los costos de acarreo, la estadía en depósito y otros gastos administrativos generados durante el tiempo de guarda. Sin ese paso previo, no se autorizará la entrega.

Qué ocurre si no se presentan

Desde la administración local advirtieron que, en caso de no comparecer dentro del plazo o no cumplir con los requisitos exigidos, se avanzará con medidas más severas. Entre ellas se contempla la ejecución judicial de las deudas y el inicio del procedimiento de traslado, descontaminación, desguace o compactación de los rodados.

También se indicó que los titulares podrán optar por abandonar el vehículo a favor del Municipio, lo que permitiría exonerarse del pago de multas y costos asociados.

La decisión se enmarca en la aplicación de ordenanzas vigentes que regulan el destino final de bienes no reclamados. Con esta notificación, la Municipalidad de Concepción del Uruguay busca ordenar el parque de vehículos retenidos y resolver situaciones administrativas que, en algunos casos, se arrastran desde hace varios años.