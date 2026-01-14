Allanamientos por picadas de motos: secuestran armas, droga y hay cuatro detenidos

Cuatro personas fueron detenidas y se secuestraron armas de fuego, drogas y motocicletas durante una serie de allanamientos realizados en Concordia en el marco de una investigación por picadas de motos y maniobras temerarias. Los procedimientos se concretaron tras denuncias de vecinos y tareas investigativas impulsadas por la Jefatura Departamental.

La causa se inició luego de constatarse que grupos de personas circulaban en motocicletas con modificaciones, evadiendo controles policiales, a excesos de velocidad y por sectores no habilitados para ese tipo de prácticas. Las conductas fueron encuadradas como delictivas y generaron reiterados llamados de vecinos.

Investigación y denuncias vecinales

En varias oportunidades, los patrulleros acudieron a los llamados por las carreras ilegales de motos, pero al intentar identificar a los involucrados, los motociclistas se dieron a la fuga a gran velocidad.

Ante esta situación y la sospecha de que los individuos podrían portar estupefacientes y/o armas de fuego, se dio inicio a una investigación formal. En ese marco, se realizaron entrevistas personales a vecinos de las zonas afectadas, quienes reiteraron su preocupación por la reiteración de estos hechos. Además, se llevaron adelante tareas para la localización y análisis de cámaras de seguridad.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del fiscal Mario Figueroa, quien solicitó órdenes de allanamiento al considerar que los hechos encuadraban en el artículo 193 bis del Código Penal Argentino, referido a la participación en pruebas de velocidad o destreza no autorizadas que generan peligro para terceros.

Allanamientos y secuestros

Con órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías a cargo del juez Guerrero, se desplegó un operativo simultáneo en distintos puntos de la ciudad de Concordia, que incluyó sectores de Benito Legerén y barrio La Bianca.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron tres motocicletas: una Motomel C110, una Motomel 150 cc y una Corven Energy 110 cc. Además, se incautó una escopeta doble caño calibre 12 mm con 12 municiones del mismo calibre, un revólver calibre .22 y 29 municiones calibre .22.

En materia de estupefacientes, la policía secuestró 42 envoltorios de nylon con un peso total de 50 gramos de cocaína, dos envoltorios con marihuana y tres plantas de cannabis sativa de entre 40 y 80 centímetros de altura.

Asimismo, como consecuencia de los allanamientos, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia por los supuestos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.