Secuestraron armas, cartuchos y cocaína tras allanamientos en Paraná

En el marco de una causa por amenazas calificadas, la Policía realizó varios allanamientos con orden judicial. Incautaron armas de fuego, municiones y estupefacientes, y detuvieron a dos hombres durante los procedimientos.
Durante la tarde del lunes, personal de la Comisaría Novena llevó adelante una serie de allanamientos en el marco de una causa por amenazas calificadas ocurrida el 12 de enero en Paraná. Los procedimientos se realizaron con autorización del Juzgado de Garantías N°4 y tuvieron como objetivo el secuestro de armas de fuego y cartuchería en distintos domicilios de Paraná.
El primer operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Jacarandaes, donde los efectivos realizaron una exhaustiva búsqueda de elementos de interés para la causa. Como resultado, se procedió al secuestro de un arma de salón monotiro calibre 6 milímetros, sin marca ni numeración visible, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres.
En ese domicilio se incautaron cinco cartuchos calibre 16 UAB, diez cartuchos calibre 36 UAB, cuatro cartuchos calibre .22 LR, tres cartuchos calibre 11.25 x 23 milímetros y un cartucho calibre .380 auto. Asimismo, se secuestró un arma no convencional de una sola pieza, sin percutor y sin numeración. En el lugar fue detenido un joven de 23 años por el delito de portación de arma de fuego.
Un segundo procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del barrio Padre Kolbe, donde el personal policial logró el secuestro de dos cartuchos calibre 9 milímetros. En este caso, no se registraron detenciones, pero los elementos fueron incorporados a la causa judicial en curso.
Posteriormente, se realizó un tercer allanamiento en el mismo barrio, que arrojó resultados positivos. Allí se secuestraron dos armas de fabricación casera tipo “tumbera”, trece cartuchos calibre .22 y un cartucho calibre 12. Además, durante la requisa se hallaron 378 gramos de cocaína, sustancia que fue sometida a reactivo químico y dio resultado positivo por parte del personal de la Dirección de Drogas Peligrosas.
En este último procedimiento también se incautó un teléfono celular marca Motorola, que será peritado en el marco de la investigación. Como consecuencia del hallazgo de armas y estupefacientes, se dispuso la detención de un hombre por tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia de drogas.