Detectaron colosal protuberancia solar de un millón de kilómetros y sorprendió a científicos: video

REDACCIÓN ELONCE
Una gigantesca estructura magnética emergió del Sol y fue registrada por organismos científicos internacionales. El fenómeno alcanzó cerca de un millón de kilómetros de extensión y, según especialistas, no representa riesgos para la Tierra.
La protuberancia solar de un millón de kilómetros fue registrada durante la noche del lunes por organismos especializados en clima espacial y despertó interés en la comunidad científica por sus enormes dimensiones, aunque los expertos aclararon que el fenómeno no tendrá efectos sobre la Tierra.
El evento fue informado por el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés), dependiente del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, que monitorea de manera permanente la actividad solar y sus posibles repercusiones en el entorno terrestre.
Según precisó el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias Rusa (XRAS), la gigantesca estructura magnética alcanzó aproximadamente un millón de kilómetros de extensión, una dimensión que equivale a unas tres veces la distancia que separa a la Tierra de la Luna.
Qué son las prominencias solares y cómo se originan
Las prominencias solares, también conocidas como filamentos magnéticos, se forman por la interacción entre enormes cantidades de material solar y los intensos campos magnéticos que atraviesan la superficie del Sol.
En un video difundido por el SWPC, el coordinador de servicios del organismo, Shawn Dahl, explicó que este tipo de fenómenos se producen cuando el equilibrio magnético que mantiene suspendido el material solar se modifica.
“Estas gigantes prominencias son el resultado de la interacción entre miles de millones de toneladas de material solar de alta densidad y los campos magnéticos en los que se encuentra suspendido. A veces ese campo magnético cambia y entonces lo llamamos protuberancia activa o filamento activo”, indicó el especialista.
Este tipo de estructuras suele formar parte de las denominadas eyecciones de masa coronal (CME), eventos explosivos en los que el Sol libera enormes cantidades de plasma, partículas cargadas y campos magnéticos que se desplazan a gran velocidad a través del espacio.
Qué impacto podría tener el fenómeno en la Tierra
A pesar de su espectacular tamaño, los científicos señalaron que la protuberancia solar de un millón de kilómetros no representa riesgos para nuestro planeta.
Las eyecciones de masa coronal, cuando se dirigen hacia la Tierra, pueden generar tormentas geomagnéticas capaces de afectar satélites, sistemas de navegación, redes eléctricas e incluso provocar auroras boreales en latitudes inusuales.
Sin embargo, en este caso particular, los análisis preliminares indican que el fenómeno no tiene una trayectoria dirigida hacia el entorno terrestre, publicó RT.
“Este evento solar en particular parece que no tendrá ningún efecto para nosotros aquí en la Tierra”, sostuvo Dahl al referirse al comportamiento de la gigantesca estructura magnética detectada.
En la misma línea, desde el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias Rusa señalaron que, debido a su orientación y trayectoria, el fenómeno “no puede tener ningún impacto ni en la Tierra ni en ningún otro planeta”.
Los expertos agregaron que, en el peor de los casos, podría registrarse una actividad electromagnética de categoría menor, aunque la probabilidad de efectos significativos es considerada muy baja.