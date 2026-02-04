Operario trabajaba en una grúa y fue atacado por abejas

Un joven que trabajaba en el alumbrado público sobre una grúa resultó atacado por un gran enjambre de abejas, y la grúa se averió en la altura, por lo que durante varios minutos no podía escapar. El hecho se registró este martes por la tarde la zona de calles Olmos y Génova, en Fisherton, Rosario.

Vecinos escucharon los gritos y detectaron el hecho de mucha tensión. Encendieron una cubierta de auto para espantar las abejas con el humo, pero no fue suficiente. Y fue dado el aviso a un operario que estaba en la zona, quien se acercó a asistirlo desde una segunda grúa con un extinguidor.

Gracias a la pericia del segundo operario, el joven fue finalmente rescatado, y fue trasladado por una ambulancia de Sies al hospital Alberdi. La directora del centro de salud, Jennifer Puszkin, precisó a Radio 2 que ingresó a las 18.30 “con picaduras en casi la totalidad de su cuerpo, aún en zonas no expuestas”. Aclaró que el cuadro “no revistió gravedad” y que se lo derivó a un efector privado donde permanecía bajo control.

El operario que lo rescató, Miguel, contó en Telenoche (El Tres): “Estaba trabajando en la zona y me avisaron que un compañero se quedó varado en la grúa. Lo primero que vi es que estaba desvanecido con el panal de abejas alrededor. Me tapé y subí con la otra grúa, le pedí que se tire hacia mi caja para rescatarlo. Después se lo llevaron al centro médico”.

Sobre el estado en que fue encontrado el joven, recordó que “tenía toda la cara hinchada”, y destacó que “la gente ayudó mucho al encender la rueda”.

Un vecino que fue parte también recordó: “Los bomberos y ambulancias no llegaban, y estuvo unos 20 minutos así, hasta que lo vino a asistir el compañero. Estábamos como locos que no sabíamos como ayudarlo”.

El mismo vecino dio aviso a Defensa Civil para que intervenga, ya que el panal continuaba en altura cerca de las viviendas y el temor de los vecinos persistía. “Ese panal está ahí arriba hace un tiempo en esa columna, y ojalá puedan sacarlo”, expresó el hombre a Rosario 3.