Otra niña fue mordida por palometas en Victoria: explicaron a qué se debe el aumento de casos

Una niña de cinco años resultó herida por la mordedura de una palometa mientras veraneaba con su familia en la zona costera de Victoria, en una jornada marcada por las altas temperaturas. El episodio ocurrió este martes por la tarde cuando la pequeña, oriunda de Rosario, dio apenas unos pasos dentro del río y fue atacada en la zona del tobillo.

En el lugar se encontraban guardavidas que ya habían advertido a los turistas sobre la prohibición de ingresar al agua debido al riesgo que representan estos peces. La menor fue asistida de inmediato y recibió las curaciones correspondientes, confirmándose que se encuentra fuera de peligro.

El caso se sumó a otros episodios similares que se registraron desde el inicio de la temporada estival. Según explicaron desde los paradores de la ciudad de las siete colinas, la cifra de entre 40 y 45 mordeduras corresponde al período comprendido desde los primeros días de diciembre hasta la actualidad, y no únicamente a los últimos días, como se había interpretado inicialmente.

Fernando Arredondo, responsable del Parador Viejo Balneario, aclaró a Elonce que “hubo un error de interpretación” respecto a los datos difundidos. “Ese número es desde el inicio de la temporada. No es que hayan ocurrido todos juntos”, afirmó. Además, desmintió versiones que indicaban la pérdida de un dedo por una mordedura. “Una persona sufrió una lesión en un dedo del pie, perdió un trozo de tejido, pero no hubo amputación”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que no existe un comunicado oficial del Hospital Fermín Salaberri que confirme lesiones graves, aunque sí se atendieron casos leves. Tanto el nosocomio como la Municipalidad de Victoria y la Policía se encuentran informados de la situación.

Cambios en el río y calor extremo

Arredondo señaló que la presencia de palometas se intensificó por una combinación de factores. “Creció un poco el río y eso desprendió el camalotal de zonas costeras que se arrimó a la playa; debido a las altas temperaturas, el agua caliente genera un nido para las palometas y por eso se acercan a la zona balnearia”, detalló.

Fernando Arredondo e Isaías Trosman, de Parador Viejo Balneario (foto Elonce)

Las playas continúan funcionando con normalidad, aunque con estrictas medidas de prevención; y se evalúa la posibilidad de colocar malla sima para que las palometas no ingresen a la zona costera. En el Viejo Balneario, el servicio de guardavidas se mantiene de martes a domingo, desde el mediodía hasta las 19.

Recomendaciones para los bañistas

Isaías Trosman, guardavidas del lugar, explicó que el aumento de casos se dio en las últimas dos semanas y se relaciona directamente con las altas temperaturas. “Actualmente tenemos bandera roja, que prohíbe el ingreso al agua, pero mucha gente quiere entrar igual”, indicó.

Ante esa situación, recomendó “entrar y salir rápido, no quedarse quieto ni demasiado tiempo”. Remarcó que todas las lesiones fueron superficiales y que las personas afectadas recibieron atención inmediata.

Preocupación en Victoria por ataques de palometas (foto ilustrativa)

Por su parte, el Parador El Sereno informó en redes sociales que decidió izar bandera roja como medida preventiva desde hace una semana y habilitó dos espacios con esparcidores de agua para que los visitantes puedan refrescarse sin ingresar al río. Además, solicitó respetar las señales de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Desde los paradores y el cuerpo de guardavidas insistieron en la importancia de seguir las indicaciones y extremar los cuidados mientras persistan estas condiciones en la costa de Victoria.