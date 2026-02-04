 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Ataque en plena vía pública

Destrozó el parabrisas del auto de su ex con un martillo

Una mujer de 46 años fue denunciada por su ex pareja tras provocar destrozos en su camioneta con un martillo. El hecho ocurrió a plena luz del día en General Madariaga.

4 de Febrero de 2026
El ataque ocurrió a plena luz del día
El ataque ocurrió a plena luz del día

Una mujer de 46 años destrozó el parabrisas del auto de su ex pareja con un martillo en la localidad bonaerense de General Madariaga, tras presentarse en su lugar de trabajo en un episodio de extrema violencia.

 

El hecho ocurrió a plena luz del día y fue denunciado por un hombre de 70 años, identificado como Oscar Lucero, quien difundió los videos del ataque ocurrido frente a su comercio.

 

Según el parte policial, la agresora, identificada como Ana Rosmeri Peñalo, de nacionalidad dominicana, llegó al lugar en estado de alteración, descalza y con un martillo en la mano.

 

Las imágenes muestran cómo la mujer rodeó la camioneta de color rojo e intentó dañar distintas partes del vehículo. Ante la falta de resultados, golpeó directamente el parabrisas, donde provocó múltiples abolladuras.

Hostigamiento previo

En su declaración, Lucero manifestó que la mujer lo hostigaba de manera reiterada en su comercio, con la intención de molestarlo. Además, señaló que también causó daños en los espejos laterales del rodado.

 

Tras el ataque, el denunciante solicitó una orden de prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico, al considerar que el accionar de su ex pareja representa una amenaza para su integridad. La causa quedó en manos de la Justicia.

 

