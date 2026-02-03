Bancos buscan empleados en febrero de 2026: cómo postularse

Bancos buscan empleados en febrero de 2026 con vacantes activas en distintas provincias del país. Entidades como ICBC, Banco Hipotecario, Supervielle y Banco Patagonia abrieron búsquedas presenciales e híbridas.
Bancos buscan empleados en febrero de 2026 y mantienen activas múltiples búsquedas laborales en distintas regiones de la Argentina, con el objetivo de reforzar sus equipos comerciales, administrativos y tecnológicos. Las oportunidades están orientadas principalmente a puestos presenciales, aunque también se ofrecen algunas modalidades híbridas que combinan trabajo en oficina y home office.
Las vacantes se concentran en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Chubut y Jujuy, lo que amplía el alcance federal de las convocatorias. Los perfiles requeridos abarcan desde oficiales de cuentas y ejecutivos PyME hasta especialistas en tecnología, seguridad informática y experiencia de usuario, reflejando la diversidad de áreas que hoy demandan talento dentro del sistema financiero.
Entre las entidades que encabezan las búsquedas se encuentran ICBC, Banco Hipotecario, Banco Supervielle y Banco Patagonia, todas con procesos de selección abiertos durante febrero y con incorporación prevista para los próximos meses.
Vacantes abiertas en ICBC y Banco Hipotecario
En el caso del banco ICBC, las oportunidades laborales incluyen el puesto de Lobby Officer (eventual) para la sucursal Cerro de las Rosas, en Córdoba y alrededores; Oficial PyME Jr. para la sucursal Neuquén; y Oficial Wealth Management en Buenos Aires y zonas cercanas, todos bajo modalidad presencial.
Por su parte, el Banco Hipotecario cuenta con búsquedas para Oficial Renta Alta en Almagro y La Plata, Oficial Empresas en Lomas de Zamora y un Jefe de Telecomunicaciones en la Ciudad de Buenos Aires, este último bajo esquema híbrido. Estas posiciones están orientadas a perfiles con experiencia previa en el sector financiero y habilidades comerciales.
Oportunidades en Supervielle y Banco Patagonia
Banco Supervielle mantiene abiertas vacantes para Oficial Banca Empresa y Relationship Manager Hunter, ambas en la provincia de Neuquén, apuntadas a profesionales con fuerte perfil comercial y capacidad de desarrollo de cartera de clientes.
En tanto, Banco Patagonia presenta una amplia oferta que incluye Oficial PyME en la región AMBA Norte; Oficiales de Negocios con Personas en Neuquén, Puerto Madryn y San Salvador de Jujuy; Gerente de Sucursal en Rafaela; además de roles técnicos como Analista de Informaciones, Especialista UX/UI y Analista de Seguridad Informática, estos últimos con modalidad híbrida o presencial en Buenos Aires.
Cómo postularse a los empleos bancarios
Quienes estén interesados en aplicar a estas oportunidades deben asegurarse de contar con un perfil de LinkedIn completo y actualizado, con información clara sobre experiencia laboral, formación académica y competencias. Luego, es fundamental ingresar a los sitios oficiales de empleo de cada banco, en secciones como “Trabajá con nosotros” u “Oportunidades laborales”, según información de TN.
Tras seleccionar la vacante adecuada, la postulación se realiza cargando el CV en formato PDF o completando formularios online. En caso de avanzar, las áreas de Recursos Humanos se contactarán para continuar con las etapas de evaluación y entrevistas.