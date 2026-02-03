 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Sobre calle Maciá

Un complejo de pádel sufrió robos dos días consecutivos: “Es un llamado de atención para que se ocupen del tema”, aseguran

Se trata de Terrazas Pádel, un predio que además cuenta con canchas de fútbol. El responsable del lugar señaló que en 2025 los delincuentes ingresaron a robar seis veces. Indicó que en las dos oportunidades más recientes, es el mismo ladrón quien comete los delitos.

3 de Febrero de 2026
Robos en el complejo Terrazas Pádel
Robos en el complejo Terrazas Pádel Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

Damián Paco, el responsable del complejo Terrazas Pádel, contó ante Elonce los episodios de inseguridad que sufrió el predio durante dos días consecutivos. Los delincuentes sustrajeron dinero y celulares. Según contó el hombre, en 2025 le robaron seis veces.

 

“Seis veces hicimos las denuncias, se frecuentan los operativos en la zona pero sigue siendo tierra de nadie. La inseguridad a la hora de salir de trabajar, tanto de gimnasio, de las canchas de fútbol y de pádel. Salimos en un horario complicado”, aseguró Paco.

Ingresaron a robar en "Terrazas padel" dos días consecutivos

 

“Anoche y antes de anoche nos robaron de nuevo en la cocina, nos arrancaron las rejas y entraron por el ventiluz. Se llevaron herramientas de trabajo, eso es lo que más nos duele”, señaló e indicó que los delincuentes ingresan por calle Maciá.

“Habíamos incorporado celulares nuevos por los anteriores robados y se llevaron los tres”, informó.

Tras las denuncias correspondientes, la policía “actuó rápidamente” pero el responsable del lugar lamentó que los delincuentes “son identificados y los largan, vuelven a estar en la calle y te roban los mismos”. Esta confirmación se desprende del registro de las cámaras de seguridad, que captan el rostro de la misma persona en ambas oportunidades.

 

Asimismo, Paco señaló que los clientes “se sienten inseguros” ya que juegan hasta tarde y el horario de salida es en momentos en los que la zona es menos transitada.

 

“Vemos el terreno de enfrente a las canchas de fútbol, un espacio totalmente a oscuras. Los complejos al lado de las canchas de pádel hay mucha basura, se esconden los delincuentes. Hemos encontrado de todo, cosas nuestras y de otras personas”, relató.

“Es un llamado de atención para que se ocupen del tema”, sentenció.

 

El video del robo

 

Temas:

Robo Padel
