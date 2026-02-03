Un complejo de pádel sufrió robos dos días consecutivos: “Es un llamado de atención para que se ocupen del tema”, aseguran

Damián Paco, el responsable del complejo Terrazas Pádel, contó ante Elonce los episodios de inseguridad que sufrió el predio durante dos días consecutivos. Los delincuentes sustrajeron dinero y celulares. Según contó el hombre, en 2025 le robaron seis veces.

“Seis veces hicimos las denuncias, se frecuentan los operativos en la zona pero sigue siendo tierra de nadie. La inseguridad a la hora de salir de trabajar, tanto de gimnasio, de las canchas de fútbol y de pádel. Salimos en un horario complicado”, aseguró Paco.

“Anoche y antes de anoche nos robaron de nuevo en la cocina, nos arrancaron las rejas y entraron por el ventiluz. Se llevaron herramientas de trabajo, eso es lo que más nos duele”, señaló e indicó que los delincuentes ingresan por calle Maciá.

Foto: El Once

“Habíamos incorporado celulares nuevos por los anteriores robados y se llevaron los tres”, informó.

Foto: El Once

Tras las denuncias correspondientes, la policía “actuó rápidamente” pero el responsable del lugar lamentó que los delincuentes “son identificados y los largan, vuelven a estar en la calle y te roban los mismos”. Esta confirmación se desprende del registro de las cámaras de seguridad, que captan el rostro de la misma persona en ambas oportunidades.

Asimismo, Paco señaló que los clientes “se sienten inseguros” ya que juegan hasta tarde y el horario de salida es en momentos en los que la zona es menos transitada.

“Vemos el terreno de enfrente a las canchas de fútbol, un espacio totalmente a oscuras. Los complejos al lado de las canchas de pádel hay mucha basura, se esconden los delincuentes. Hemos encontrado de todo, cosas nuestras y de otras personas”, relató.

Foto: El Once

“Es un llamado de atención para que se ocupen del tema”, sentenció.

