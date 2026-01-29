Jeremías Rodríguez, la promesa del pádel entrerriano que busca sponsors para competir internacionalmente

REDACCIÓN ELONCE
Jeremías Rodríguez, joven promesa del pádel de Entre Ríos, busca sponsors para financiar su temporada 2026 en torneos internacionales.
Jeremías Rodríguez, un joven de 17 años oriundo de Chajarí, se perfila como una de las grandes promesas del pádel a nivel nacional e internacional. Luego de una destacada temporada en 2025, que lo vio competir en varios torneos internacionales en España, el joven atleta se enfrenta a un nuevo desafío: conseguir sponsors que le permitan cubrir los elevados costos de los viajes y la participación en torneos internacionales.
"En los próximos días viajo nuevamente, y estoy buscando sponsors debido a los costos que tienen estos tipos de torneos", afirmó Jeremías, quien, tras un 2025 muy positivo, se prepara para afrontar una temporada aún más exigente. En 2025, el joven entrerriano alcanzó el puesto 252 en el ranking mundial sub-18, un resultado impresionante considerando que comenzó el año en la posición 2700. "Arranqué creo que 2700 y jugué creo que cuatro o cinco torneos y me fue bastante bien", comentó Rodríguez sobre su ascendente carrera.
Un esfuerzo familiar para mantener el sueño vivo
El camino de Jeremías en el mundo del pádel no ha sido fácil. Su familia ha realizado grandes sacrificios para apoyarlo en su desarrollo deportivo. Facundo Rodríguez, su padre, explicó: "Nosotros empezamos, como dijo Jere, a jugar selectivo. El club me da la posibilidad de hacer alguna rifa, o algunos eventos. Hace tres años que venimos invirtiendo justamente en los viajes de Jere, más allá de algunos sponsors locales que me colaboran".
Además, las competencias de alto nivel requieren viajes constantes, lo que eleva considerablemente los gastos. Facundo agregó: "Lo más cerca que teníamos fue Córdoba, pero ahora Jeremías se está preparando para viajar a España y jugar torneos de mayor envergadura". Para continuar con este sueño, la familia busca el apoyo de empresas que deseen colaborar en este proyecto, ofreciendo a cambio visibilidad a través de las redes sociales y otros medios.
El próximo desafío: una temporada en España
El próximo desafío para Jeremías Rodríguez comienza este domingo, cuando regrese a España para pasar allí todo el 2026. "Voy con las mismas ganas que la primera vez que fui", dijo el joven jugador, quien tiene como objetivo llegar lo más alto posible en el ranking de menores y sumar puntos para poder competir en torneos profesionales en 2027.
En cuanto a su técnica, Jeremías destacó su preferencia por los golpes aéreos, como las bandejas y los smash, áreas en las que se siente especialmente cómodo. "Me destaco más que nada en el juego aéreo, las bandejas, los smash, las voleas", afirmó con confianza, reconociendo que la experiencia adquirida desde pequeño, cuando comenzó a jugar a los tres años, ha sido clave en su crecimiento como deportista.