Oriana Sabatini relató cómo comenzó el parto de Gia mientras estaba en un estadio en Italia

La cantante y actriz Oriana Sabatini compartió detalles del nacimiento de su hija Gia y sorprendió al revelar el particular lugar en el que comenzaron las primeras contracciones. La artista recordó la experiencia durante una entrevista, donde habló por primera vez del inicio del trabajo de parto.

Según relató Oriana Sabatini, el momento ocurrió en Italia mientras se encontraba en el estadio de la Roma. La cantante asistía a un partido acompañada por una amiga, mientras su pareja, el futbolista Paulo Dybala, formaba parte del equipo.

La artista explicó que el episodio se produjo en medio de un clima de euforia en la tribuna. Los hinchas celebraban un gol del equipo italiano cuando ella comenzó a percibir una sensación distinta que le llamó la atención.

El momento en el estadio

En ese contexto, Oriana Sabatini recordó que todo sucedió cuando la Roma marcó el tercer gol frente a Juventus. La cantante celebró junto al resto del público, pero al sentarse volvió a notar una sensación diferente en su cuerpo.

“Entré en trabajo de parto en el estadio de la Roma, el tercer gol”, relató durante la entrevista con Olga al recordar el instante en que comenzaron las contracciones.

Oriana Sabatini y su hija.

La artista explicó que en ese momento no estaba completamente segura de lo que estaba ocurriendo. “Me siento y digo: ‘Ay, no estoy...’. Como que estoy sintiendo algo que no había sentido nunca”, recordó.

Cómo confirmó lo que estaba pasando

Ante la duda, Oriana Sabatini decidió utilizar una aplicación que había descargado recientemente en su teléfono celular para registrar la frecuencia de las contracciones. A través de esa herramienta comenzó a contar los intervalos entre cada dolor.

“Las empecé a contar con una app que me había bajado hace un día en el celu”, explicó durante el relato. Según indicó, la aplicación mostraba que las contracciones se repetían cada cinco minutos y duraban cerca de un minuto.

Frente a esa situación, la cantante analizó qué hacer en ese momento. “Tenía dos opciones: decir algo y que todo el mundo empiece a paniquear o jugarla de callada”, comentó al recordar su reacción.

Finalmente decidió mantener la calma y regresar a su casa antes de dirigirse al hospital. “Yo quería volver a mi casa, bañarme, prepararme y después salir”, explicó, y agregó que con el paso del tiempo el dolor comenzó a intensificarse a medida que avanzaba el trabajo de parto.